Karnataka : rapport négatif RT-PCR ou certificat de vaccination obligatoire pour les voyageurs en provenance du Maharashtra

Rapport négatif RT-PCR obligatoire pour les voyageurs du Maharashtra

Les passagers entrant dans le Karnataka en provenance de l’État voisin du Maharashtra devront soit présenter un rapport négatif RT-PCR, soit un certificat de vaccination contre le covid, a indiqué un ordre officiel publié mardi. Cette décision intervient dans le contexte de la variante Delta plus qui, selon l’INSACOG (un consortium de laboratoires pour le séquençage du génome entier dans le contexte de Covid-19), a été détectée dans certains districts du Maharashtra. C’est l’une des mesures de surveillance spéciales prises dans les endroits de l’État pour freiner la propagation du virus, a déclaré le secrétaire en chef P Ravikumar. La déclaration indique que le rapport négatif de la RT-PCR ne devrait pas dater de plus de 72 heures. Dans le cas d’un certificat de vaccination, il doit montrer qu’au moins une dose de vaccin a été administrée dans le corps d’une personne. La règle ci-dessus s’appliquerait à tous les passagers entrant dans le Karnataka voyageant par avion, train ou toute autre commodité.

Les commissaires adjoints de tous les districts partageant des frontières avec le Maharashtra-Kalaburagi, Belagavi, Vijayapura et Bidar ont également été invités à déployer un personnel adéquat aux postes de contrôle pour s’assurer que les règles sont respectées. Les fonctionnaires constitutionnels, les agents de santé et les enfants de moins de deux ans ont été exemptés de la règle. De plus, en cas de situations d’urgence comme le décès dans la famille ou toute autre urgence médicale, les passagers seront autorisés sans aucune des formalités, à l’exception de la collecte des écouvillons des voyageurs pour un test COVID. Les mesures les plus appropriées seraient prises en fonction du résultat du test conformément au protocole, a précisé l’ordonnance.

Les centres commerciaux peuvent rouvrir: CM Yediyurappa

Le ministre en chef BS Yediyurappa a déclaré mardi que le gouvernement attendait avec impatience la réouverture des centres commerciaux de la ville avec certaines restrictions. La décision à cet égard sera prise prochainement. Les membres de l’association des centres commerciaux se sont rencontrés et j’en discuterai avec mes collègues du cabinet. Aucune décision concernant la réouverture des centres commerciaux n’a été prise jusqu’à présent. La question sera discutée plus avant et une décision pourrait également arriver bientôt, a ajouté Yediyurappa.

Les membres de l’Association des centres commerciaux de l’Inde ont rencontré Yediyurappa plus tôt dans la journée et lui ont demandé d’autoriser la réouverture des centres commerciaux à partir de la semaine prochaine. Le directeur général Nandish du centre commercial Garuda a déclaré que nous avions demandé la réouverture du centre commercial de 9 h à 21 h. Nous avons assuré que toutes les précautions et conditions concernant la sûreté, la sécurité des personnes seront strictement respectées. Selon les sources, des demandes ont également été faites pour renoncer au loyer ou aux frais de licence dans les bâtiments du gouvernement. Le CM a demandé un certain temps pour discuter de la question avec les responsables, a-t-il ajouté.

Perte d’entreprises en raison du verrouillage provoqué par le covid

Au milieu des contraintes financières dues à la fermeture des centres commerciaux, l’impôt foncier n’a pas encore été supprimé. Les charges fixes de l’électricité sont en train d’être perçues, ont déclaré les représentants des centres commerciaux. Nous avons sollicité sa renonciation et une aide financière de quelque nature que ce soit. Actuellement, l’État compte quelque 84 centres commerciaux dans l’État, traitant des affaires d’environ Rs 40 000 à 45 000 crore par an. Leur fermeture continue laissera des milliers d’employés sans emploi, les mettant progressivement dans la rue, ont déclaré des représentants. La direction paie les salaires des employés pour le moment, ont-ils ajouté.

Le commissaire en chef du BBMP, Gaurav Gupta, est également d’avis que les centres commerciaux peuvent être autorisés à fonctionner avec des restrictions, comme fonctionner avec une capacité de 50 % seulement, peuvent être mises en œuvre. Une vigilance stricte doit être maintenue dans les aires de restauration en particulier.

Les étudiants de l’enseignement supérieur doivent être vaccinés dans les 10 jours

Le vice-ministre en chef du Karnataka, CN Ashwathnarayan, a déclaré mardi que tous les étudiants qui étudient dans divers cours d’enseignement supérieur de l’État seront vaccinés dans les 10 jours. Les étudiants des cours ITI, polytechnique, ingénieur, médical, paramédical, diplômant, diplôme médical, ceux inscrits dans le cadre du programme de développement des compétences du ministre en chef seront également inclus dans le même, a précisé le chef du groupe de travail ministériel COVID-19. 94 000 étudiants (poursuivant des études supérieures) ont été vaccinés le 28 juin (lundi) et les autorités concernées ont été invitées à vacciner tous les étudiants de ce groupe en 10 jours », a-t-il ajouté. Le vice-ministre en chef a également souligné que 60 doses de vaccin lakh ont été fournies à l’État en juin et que cela augmenterait l’approvisionnement dans les mois à venir.

