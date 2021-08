Karnataka SSLC 10th Result 2021: KSEEB annoncera le résultat SSLC lundi – vérifier les détails

in

Date et heure du 10e résultat du Karnataka SSLC 2021 : Le Karnataka Secondary Education Examination Board (KSEEB) annoncera ses résultats du SSLC ou de la classe 10 2021 demain, du lundi 9 août à 15h30. Ceux qui se sont présentés à l’examen organisé plus tôt en juillet peuvent télécharger leurs résultats sur les sites Web officiels – kseeb.kar.nic.in et karresults.nic.in. Le gouvernement de l’État a décidé d’organiser des examens hors ligne au milieu des craintes de Covid-19 lorsque plusieurs autres États ont choisi d’annuler les examens du conseil jusqu’à nouvel ordre.

Au total, 99,6% se sont inscrits aux examens hors ligne du Karnataka SSLC cette année. Les étudiants se sont présentés à l’examen en juillet au milieu des craintes de COVID-19. Le Karnataka, en fait, est l’un des rares États à avoir décidé de passer des examens réguliers hors ligne au milieu de la pandémie en cours et de la deuxième vague de Covid. Il a également été observé que l’assiduité par matière s’était considérablement améliorée cette fois, par rapport à l’assiduité de l’année dernière – 98,30 pour les mathématiques, 98,36 pour les sciences et 98,43 pour cent pour les sciences sociales. Les examens de la classe 10 dans l’État ont été menés en gardant à l’esprit les protocoles stricts de Covid-19.

Des agents de santé sociale accrédités (ASHA), du personnel de police, des bénévoles des scouts et des guides et des représentants d’ONG étaient également présents lors de l’examen pour s’assurer que toutes les procédures opérationnelles standard (SOP) liées à Covid étaient strictement respectées.

Le processus de réalisation de l’examen était cependant différent des examens réguliers hors ligne. Cette fois, les étudiants apparaissant pour la classe 10 du SSLC ont répondu à des questions à choix multiples (QCM) sur une feuille OMR et ont passé les examens en deux phases – une pour les matières principales comme les mathématiques, les sciences et les sciences sociales et l’autre pour les matières linguistiques.

