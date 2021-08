Karnataka SSLC 10th Result 2021 Live: KSEEB déclarera les résultats de la classe 10 aujourd’hui; Vérifiez l’heure, d’autres détails

Les étudiants qui se sont présentés à l’examen et qui souhaitent vérifier leur score/résultats peuvent se connecter à ces deux sites Web officiels : kseeb.kar.nic.in et karresults.nic.in.

Mises à jour en direct du résultat de la 10e classe du KSEEB Karnataka SSLC 2021 : Les résultats de l’examen du Karnataka SSLC Class 10 seront publiés aujourd’hui à 15h30 par le Karnataka Secondary Education Examination Board (KSEEB). L’examen s’est déroulé en mode hors ligne. Les étudiants qui se sont présentés à l’examen et qui souhaitent vérifier leur score/résultats peuvent se connecter à ces deux sites Web officiels : kseeb.kar.nic.in et karresults.nic.in.

Karnataka SSLC classe 10 résultat 2021: Comment vérifier le résultat

Le Conseil de l’enseignement secondaire du Karnataka annoncera les résultats aujourd’hui. Les étudiants peuvent visiter kseeb.kar.nic.in et karresults.nic.in pour vérifier leur score par sujet après cela. Les étudiants doivent visiter les sites Web officiels pour vérifier leur résultat, puis cliquer sur le lien du résultat. Vous serez dirigé vers la nouvelle page maintenant. Remplissez les informations requises telles que les numéros de rôle ou les numéros d’enregistrement et vos scores apparaîtront à l’écran. Les élèves peuvent maintenant télécharger la copie de la feuille de notation et la conserver pour référence future.

Le gouvernement du Karnataka a décidé de mener les examens SSLC de classe 10 hors ligne avec une méthode modifiée malgré la pandémie de COVID, alors que la plupart des conseils d’État et des gouvernements avaient annulé les examens des conseils de classe 10 et 12. Les étudiants se sont présentés à l’examen en deux phases, une journée pour les matières principales et l’autre pour les matières linguistiques. Et le papier question pour l’époque a vu des questions à choix multiples (QCM).

Un PIL a également été déposé contre la décision d’effectuer des examens SSLC hors ligne plus tôt, mais la Haute Cour du Karnataka a rejeté la plainte.

Au total, 71,80 % des étudiants ont réussi le SSLC en 2020 et en 2019, les 73,70 % des étudiants ont réussi l’examen SSLC.

Restez avec Financial Express car nous apportons les dernières mises à jour sur Karnataka SSLC 10e résultat 2021.