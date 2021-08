Karnataka : un étudiant au MBA victime d’un viol collectif près de Mysuru, un ami agressé ; CM Bommai commande une sonde

in

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a déclaré aux journalistes à Delhi qu’il avait demandé au directeur général de la police Praveen Sood de prendre des mesures pour arrêter les coupables.

Une étudiante en MBA de 23 ans, qui faisait un tour avec son ami, aurait été violée par quatre ou cinq personnes non identifiées à la périphérie de Mysuru près de Lalitadripura, a annoncé mercredi la police.

« Sur la base de la déclaration, un cas a été enregistré. J’ai ordonné au DGP que quiconque l’ait perpétré soit identifié et que des mesures strictes soient prises à son encontre », a déclaré Bommai.

Les étudiants, à cheval avec son amie, revenaient après une visite à Chamundi Hills, une forêt qui est un lieu touristique populaire et qui possède un temple très visité à la périphérie de Mysore, lorsque quelques personnes les ont attaqués ont gagné mardi.

Le gang a d’abord demandé de l’argent, mais n’ayant rien trouvé, il a attaqué son amie et l’a traînée jusqu’à un endroit où ils ont commis le crime, a indiqué la police.

La femme a été hospitalisée avec des blessures et en état de choc. Elle a fait sa déclaration à la police mercredi à la suite de laquelle une plainte a été déposée contre les personnes non identifiées.

Qualifiant l’incident de malheureux, le ministre de l’Intérieur de l’État, Araga Jnanendra, a déclaré qu’il avait demandé à la police de mener une enquête approfondie et de prendre des mesures sévères.

Citant un rapport préliminaire, il a déclaré que quatre personnes étaient impliquées dans le crime. Le ministre a déclaré qu’il se rendrait à Mysuru jeudi.

