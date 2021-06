Karnataka Unlock : seul district de Mysuru à être sous les trottoirs ; les autorités sanitaires envoient des échantillons pour le séquençage du génome

La violation du protocole d’isolement à domicile est également une autre raison de la transmission rapide des infections, a identifié un autre responsable de la santé.

Mysuru, dans le Karnataka, est devenu le seul district à être fermé, le reste de l’État ayant abandonné les restrictions, la positivité globale tombant à 2,87 %. Mysuru, cependant, a enregistré un taux de positivité totale (TPR) de 8,4%. Il n’y a eu qu’une baisse marginale du TPR au cours des trois derniers jours. Le week-end, c’était encore plus à 10 pour cent.

Jusqu’à présent, Mysuru a enregistré 1,65 lakh de cas de Covid-19 et 2 046 décès officiels. Un lakh de nouvelles infections et 963 décès ont été officiellement constatés lors de la deuxième vague. Une énorme clameur publique monte, demandant de la détente. Voici pourquoi le quartier continue de faire face à des bordures

Même avec la baisse des cas actifs à moins de la moitié à l’heure actuelle, le taux d’hospitalisation a augmenté. En termes de mortalité, le district est juste derrière Bengaluru Urban et deuxième des 30 districts de l’État comme en juin. La baisse des hospitalisations de la 1ère semaine au 22 juin est également marginale, de 6%. Le Dr KH Prasad, responsable de la santé du district de Mysuru, a également accepté que le district soit confronté à plus de cas de Covid et que le déclin soit plus lent que les autres districts.

Le responsable de la santé du district a informé qu’ils avaient lancé une approche de test qualitatif pour identifier plus de cas dans une section particulière de la population qui est plus vulnérable à l’infection. De plus, le suivi porte-à-porte, l’amélioration du suivi des téléphones et une approche transversale envers la communauté ont également été intensifiés. Parlant des défis auxquels est confronté le DHO, le DHO a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’identifier les principaux contacts des personnes infectées de manière transparente, car il ne voulait pas révéler ces détails avec honnêteté. Il espère cependant que la nouvelle stratégie comblera efficacement l’écart.

La violation du protocole d’isolement à domicile est également une autre raison de la transmission rapide des infections, a identifié un autre responsable de la santé. D’autres lits ont été ajoutés et les autorités tentent de convaincre les gens de se faire soigner Covid dans un établissement pour éviter toute violation du protocole. Les autorités tentent également de suivre les cas quotidiens à un niveau décentralisé pour identifier davantage de clusters.

Interrogé sur la découverte de la variante Delta Plus à Mysuru, le DHO a assuré que la situation n’était pas “alarmante” maintenant, car l’échantillon a été collecté en mai et les associés du patient n’ont pas contracté la variante. S’il y avait eu d’autres instances de la variante ne peut être confirmée qu’après que les résultats des échantillons aléatoires collectés viennent après avoir subi le séquençage du génome.

Un médecin principal du Mysore Medical College and Research Institute a alarmé que le niveau de glucose de la ruche était détecté chez des personnes non diabétiques touchées par Covid-19 depuis les trois dernières semaines. Des échantillons de ces patients ont été envoyés à Bengaluru pour le séquençage du génome afin de vérifier la présence d’un nouveau mutant alors que l’administration du district se prépare à faire face à toute situation défavorable pouvant survenir à cause de cela.

