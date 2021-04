Karnataka va mettre en place des hôpitaux de fortune pour répondre à la demande de COVID

L’année dernière, la demande en oxygène n’était pas si élevée, mais maintenant, les gens se plaignent soudain de problèmes respiratoires et demandent le gaz vital.

Au milieu de l’explosion des cas de COVID-19 au Karnataka, le gouvernement de l’État a décidé de créer des hôpitaux de fortune avec des soins intensifs et un ventilateur ici et ailleurs dans une quinzaine de jours et a ordonné aux établissements privés de réserver 80% des lits pour les patients atteints de coronavirus. S’adressant aux journalistes ici samedi, le ministre de la Santé, le Dr K Sudhakar, a déclaré: «Le ministre en chef BS Yediyurappa a pris une décision importante vendredi pour mettre en place une unité de soins intensifs de fortune de 2 000 lits avec ventilateurs sur le campus des hôpitaux de soins tertiaires de Bengaluru.

En outre, des hôpitaux de fortune avec des unités de soins intensifs modulaires d’une capacité d’environ 250 lits seront créés à Mysuru, Hubballi, Bidar, Belagavi et Shivamogga. «Nous avons décidé de mettre en place ces hôpitaux dans une quinzaine de jours. Vous savez tous que nous devrons peut-être importer divers équipements, y compris des ventilateurs… », a déclaré le ministre. Selon lui, une décision a été prise d’augmenter le nombre de lits gouvernementaux pour le COVID de 50 pour cent à 80 pour cent.

“Très probablement, l’ordre sera émis d’ici la fin de la journée”, a déclaré Sudhakar. Sur la vague actuelle de COVID, il a déclaré que les tendances avaient déconcerté le monde médical et que la hausse des cas de coronavirus en Inde montre qu’une nouvelle variante est apparue dans le pays. «D’autres pays ont également fait face à la deuxième vague, mais celui de l’Inde n’est ni le Royaume-Uni, ni le Brésil, ni aucune autre variante. En fait, les pays étrangers l’appellent la deuxième vague de souche indienne et procèdent au séquençage génomique. L’année dernière, la demande en oxygène n’était pas si élevée, mais maintenant, les gens se plaignent soudain de problèmes respiratoires et demandent le gaz vital.

«La dernière fois que nos cas ont atteint leur apogée, nous n’avons utilisé que 300 à 350 tonnes d’oxygène. Cette fois, nous avons déjà utilisé 500 tonnes d’oxygène. Vous pouvez comprendre si cela augmente, comment l’oxygène peut devenir déficient », a-t-il ajouté. Il a rappelé que Yediyurappa avait demandé au Premier ministre Narendra Modi de fournir environ 1 500 tonnes d’oxygène pour le mois prochain.

