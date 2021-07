Karnataka: Yediyurappa annule la réunion du parti législatif du 26 juillet et fait allusion à la sortie

BS Yediyurappa a rencontré le Premier ministre Narendra Modi à Delhi le 16 juillet.

Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a annulé la réunion du parti législatif du BJP qui devait se tenir le 26 juillet. La réunion a été convoquée le 26 juillet pour marquer le deuxième anniversaire de son gouvernement. Yediyurappa avait convoqué la réunion après son retour de Delhi lundi. Il semblerait que Yediyurappa ait rencontré le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah à Delhi au milieu des spéculations sur un changement de direction.

Aujourd’hui, Yediyurappa a également fait allusion à sa sortie en disant qu’il accepterait toute décision prise par le haut commandement du parti. Le leader de 78 ans a déclaré que le haut commandement du parti lui donnerait des instructions le 25 juillet sur son avenir en tant que ministre en chef du Karnataka. « Le Premier ministre Narendra Modi, Amit Shah (ministre de l’Intérieur) et notre président national JP Nadda ont un amour et une foi particuliers envers moi. Vous savez qu’aucun poste n’a été attribué à ceux qui ont dépassé l’âge de 75 ans, mais appréciant mon travail, ils m’ont donné une opportunité malgré mes 78 ans », a déclaré Yediyurappa.

Le premier ministre a déclaré qu’il avait l’intention de renforcer le parti et de le ramener au pouvoir. “Nous avons un programme spécial le 26 juillet concernant les 2 ans de notre gouvernement, après avoir assisté à ce programme, je respecterai les instructions du président national”, a déclaré le CM, laissant entendre qu’il pourrait démissionner après le programme.

Yediyurappa a déclaré hier dans un tweet qu’il avait le privilège d’être un employé fidèle du BJP et que cela a été un grand honneur pour lui de servir le parti avec les plus hauts standards d’éthique. Il a également exhorté les travailleurs du parti à agir conformément à l’éthique du parti et à ne pas se livrer à des manifestations conduisant à l’embarras du parti.

J’ai le privilège d’être un fidèle collaborateur du BJP. C’est mon plus grand honneur de servir le parti avec les plus hauts standards d’éthique et de comportement. J’exhorte tout le monde à agir conformément à l’éthique du parti et à ne pas se livrer à des protestations/une indiscipline irrespectueuse et embarrassante pour le parti. – BS Yediyurappa (@BSYBJP) 21 juillet 2021

Avant le développement d’aujourd’hui, Yediyurappa avait refusé de démissionner et était même allé rencontrer des voyants Lingayat influents pour rallier leur soutien en sa faveur. Non seulement les voyants de Lingayat, mais les pontifes des cabots religieux ont prolongé leur soutien en disant que BSY devrait être autorisé à terminer un mandat de cinq ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.