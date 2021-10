Karol Bagh à Crawford Market, en Inde, se pressent dans les bazars pour les achats de Diwali: au milieu de la peur d’un nouveau pic de Covid, voici ce que vous devez savoir

AIIMS, Bhopal, le directeur Sarman Singh a déclaré que faire attention n’impliquait pas de ne pas célébrer les festivals. (C’EST À DIRE)

Le shopping à Diwali atteint son paroxysme avec le festival des lumières à quelques jours de là. Alors que les gens de tout le pays sortent pour leurs offres de dernière minute, on craint que Covid-19 ne revienne à nouveau.

Des images d’acheteurs se pressant samedi sur le marché Sarojini de Delhi, mettant de côté les protocoles de distanciation sociale, ont semé la panique parmi les experts de la santé, qui ont appelé à plusieurs reprises à la prudence.

La foule suit la Delhi Disaster Management Authority, assouplissant encore les normes Covid-19 pour la saison des festivals. Dans sa dernière ordonnance, l’autorité a autorisé tous les marchés hebdomadaires autorisés à rouvrir dans la ville à partir de lundi.

Delhi: des acheteurs en grand nombre ont été aperçus au marché de Karol Bagh plus tôt dans la journée « Généralement, les gens suivent les protocoles COVID sur le marché… Nous vivons une meilleure saison qu’avant. Les ventes s’améliorent », a déclaré Sanjeev Kapoor, secrétaire général de Vyapay Mandal, Ajmal Khan Road pic.twitter.com/LXDljdM1kc – ANI (@ANI) 30 octobre 2021

Alors que la foule se pressait au marché de Sarojini, un commerçant a déclaré que le marché était témoin d’une énorme fréquentation cette saison. La plupart des acheteurs ont été vaccinés contre Covid-19, a-t-il déclaré.

Une foule similaire était également visible au marché de Karol Bagh.

À Mumbai, les marchés de Crawford Market, Dadar et Lalbaug étaient pleins à craquer d’acheteurs, qui avaient devancé Diwali. Le trafic et la fréquentation des trains étaient également plus élevés.

Delhi : les acheteurs se pressent au marché de Sarojini Nagar avant Diwali « Le marché connaît une énorme fréquentation cette saison des festivals. La plupart des acheteurs sont vaccinés contre le COVID-19 », a déclaré un commerçant. pic.twitter.com/v8WKwIEZqz – ANI (@ANI) 30 octobre 2021

Des marchés tels que Manish Market, Crawford Market, Dadar, Lohar chawl, Bhuleshwar et Lalbaug ont vu des foules immenses, obligeant les autorités à déployer du personnel de police supplémentaire par précaution.

La Brihanmumbai Municipal Corporation se prépare également à une augmentation des cas de Covid-19 après la saison des festivals. Un responsable municipal a déclaré qu’il pourrait y avoir une légère augmentation du nombre de cas quotidiens après Diwali, mais qu’il était peu probable qu’il y ait une augmentation soudaine.

Des médecins et des experts de la santé avaient précédemment averti que la saison des festivals pourrait être dangereuse et entraîner une augmentation du nombre de cas si les gens ne faisaient pas preuve de prudence. Ils ont déclaré que le non-respect des protocoles pourrait conduire à des rassemblements sociaux se transformant en événements super-propagateurs.

Le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, le Dr Balram Bhargava, aurait déclaré avant le festival que la vaccination était une option modificatrice de la maladie et non préventive.

AIIMS, Raipur, le directeur Nitin Nagarkar a déclaré que les gens devaient se rappeler que les cas avaient également diminué plus tôt cette année avant d’augmenter en avril.

Nagarkar aurait déclaré que l’Inde signalait environ 8 000 cas par jour en février, mais le nombre de cas a augmenté de manière alarmante alors que les individus et les communautés étaient devenus complaisants.

AIIMS, Bhopal, le directeur Sarman Singh a déclaré que faire attention n’impliquait pas de ne pas célébrer les festivals. Il a ajouté que la technologie avait permis à chacun de rester virtuellement connecté socialement et émotionnellement.

À l’ère de la connectivité numérique et des grandes plateformes de commerce électronique offrant d’énormes remises tout au long de la saison des festivals, les gens ont des options infinies pour faire du shopping à Diwali. Une nouvelle publicité de Cadbury a vu la mégastar de Bollywood Shah Rukh Khan faire la promotion des magasins et des magasins locaux, exhortant les gens à se rendre local.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.