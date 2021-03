Karol G admet que sa carrière l’empêche de rêver d’avoir une famille dans la vingtaine ⋆ .

Instagram

Lors de la promotion de la sortie de son nouvel album ‘KG0516’, le ‘Ay, DiOs Mio!’ La chanteuse parle franchement de ce qu’elle a ressenti lorsque ses amis Nicki Minaj et Natti Natasha ont fondé leur propre famille.

Karol G a ouvert davantage au public son rêve de «fonder une famille» dans la vingtaine. Lors de la promotion de la sortie du nouvel album « KG0516 », le « Ay, DiOs Mio! » La chanteuse a admis franchement qu’elle croyait que sa carrière l’empêchait de devenir mère selon son plan initial.

En parlant à Denny Directo d’ET, la chanteuse de 30 ans a révélé pour la première fois ce qu’elle ressentait lorsque ses amis et collaborateurs Nicki Minaj et Natti Natasha ont fondé leur propre famille. Se disant à la fois «triste et heureuse», elle a dit: «Un de mes rêves quand j’étais enfant était d’avoir un bébé comme dans la vingtaine.»

Au sujet de la création de sa famille, l’artiste de pièges latins, de son vrai nom Carolina Giraldo Navarro, a insisté: «Je veux fonder une famille, je veux avoir des enfants.» Elle a poursuivi en expliquant pourquoi elle n’était pas en mesure de le faire. « [In] ma carrière, c’est un peu difficile d’avoir ce temps, ce moment spécial », a-t-elle souligné franchement.

Karol a en outre affirmé que lorsqu’elle tombe enceinte, elle veut prendre soin de ses enfants elle-même. «Je veux vraiment passer du temps avec mes bébés, ne pas laisser les gens s’occuper d’eux, juste le faire moi-même», a-t-elle déclaré. «Et partez, faites tout et profitez simplement de ma famille. Mais voyons ce que le futur m’apporte. Je sais que je vais être une bonne maman. Une maman cool.

Sur Nicki et Natti devenant mère avant elle, l’ex-petite amie de Anuel AA a dit: « Mais je suis heureux parce que vous m’avez posé des questions sur Nicki et vous m’avez posé des questions sur Natti. » Elle a ajouté: «Avec Natti, j’ai été très surprise à cause de son histoire. Sa grossesse a été difficile et elle y a travaillé pendant de nombreuses années.

Pensant davantage au parcours de grossesse de Natti, Karol a poursuivi: «Je suis très ému à ce sujet, oui, parce que c’est l’un de mes rêves et je peux le voir en ce moment, très proche de moi. Je suis donc très heureux pour eux et je suis très heureux pour Nicki et j’aime les bébés. Elle a conclu positivement: «Je vais être très heureuse pour la mienne.»

Ailleurs dans l’interview, le chanteur de «A Ella» a également parlé d’explorer un autre domaine en dehors de la musique. À ce sujet, elle a souligné: «Et, en tant que business girl, je veux expérimenter de nouvelles choses de différentes manières, pas seulement dans la musique. Cette dernière année, nous avons participé à différentes réunions pour évoluer de différentes manières. Alors voyons ce qui va se passer… J’ai 30 ans, je sais que je suis vieux! Mais j’ai environ 20 ans pour explorer ces choses.

