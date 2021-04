. Karol G et Anuel AA confirment leur séparation amoureuse.

L’histoire d’amour de Karol G et Anuel AA a officiellement pris fin après presque trois ans ensemble. Les chanteurs ont confirmé leur séparation par des déclarations qu’ils ont publiées sur la plateforme Instagram.

«Si simplement l’accepter est difficile, imaginez devoir le faire devant des millions de personnes. Pendant longtemps, nous avons essayé d’éloigner notre relation des médias sociaux pour prendre soin de nous-mêmes. Nous n’avons jamais utilisé notre relation pour faire du marketing aujourd’hui, ou il y a presque trois ans que tout a commencé », a déclaré Karol G dans les articles sur son profil sur Instagram en faisant référence à sa séparation du rappeur portoricain.

L’artiste colombienne a réitéré sa gratitude à son ex-partenaire pour toutes les expériences qu’ils ont vécues ensemble: «Je t’aime, Emmanuel, ma gratitude envers toi, ta famille et tout ce que nous avons vécu, grandi et appris ensemble est infinie. RHLM ».

Por su parte, Anuel AA confirmó la ruptura amorosa con Karol G durante una reciente transmisión en vivo que realizó en la red social de Instagram: “Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos… la realidad es que no estamos juntos, pero yo je l’aime”.

«Nous suivons chacun notre chemin. Que Dieu la bénisse beaucoup et puisse-t-elle continuer à réaliser tous ses rêves et tous ses objectifs », a ajouté l’interprète de« Chine ».

Emmanuel Gazmey Santiago, artistiquement connu sous le nom d’Anuel AA, a également mentionné que sa séparation avec Karol G n’était pas due à l’infidélité: «Elle et moi avons une relation parfaite. Il n’y a pas de négativité ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n’était pas que si la vile nouvelle qu’elle était avec un autre homme, que j’étais avec une autre femme.

Voici ce que vous devez savoir:

Les rumeurs de séparation de Karol G et Anuel AA ont commencé en mars

A la mi-mars, “Primer Impacto” a été l’un des premiers médias à rapporter que les chanteurs Karol G et Anuel AA avaient mis fin à leur histoire d’amour depuis plusieurs mois en raison d’un possible “troisième en litige”.

L’émission de divertissement Univision a assuré que le couple avait définitivement mis fin à la relation amoureuse qu’ils avaient entamée en 2018.

“Primer Impacto” a souligné que la séparation du couple était imminente, au point que la Portoricaine n’a pas accompagné Karol G lors de son anniversaire en février.

Le couple s’est fiancé en 2019

Selon Entertainment Tonight, les chanteurs Karol G et Anuel AA ont confirmé leurs fiançailles en avril 2019 après presque un an ensemble.

Dans une interview avec les médias américains, le rappeur a évoqué la nouvelle: “Il n’y a pas de mots pour la décrire”.

«Je n’ai aucune mise à jour sur les projets de mariage, mais je peux vous dire que je vis comme si nous étions déjà mariés. Nous sommes très heureux et nous avons été très occupés. J’étais en tournée en Europe et il était en tournée aux États-Unis. Nous avons eu un moment où nous avons convenu et nous avons pu passer du temps ensemble », a déclaré Karol G en août 2019 en évoquant ses projets de mariage avec Anuel AA.

“Cette année, il y a un mariage”, a déclaré l’interprète portoricain dans une publication qu’il a réalisée sur son compte Instagram officiel en janvier 2020.

Les stars se sont rencontrées en 2018

KAROL G, Anuel AA – Culpables (Vidéo officielle) Écoutez Culpables sur toutes les plateformes numériques ▶ umle.lnk.to/FZmNjFp INSCRIVEZ-VOUS ICI ▶ youtube.com/channel/UCZuPJZ2kGFdlbQu1qotZaHw SUIVEZ-MOI SUR: Instagram | instagram.com/karolg/ Facebook | facebook.com/KarolGOficial Twitter | twitter.com/karolgmusic Paroles Culpables: [Intro: Anuel AA] Uah, uah Mera, dis-moi Karol G, bébé Anuel (oh-oh) Real Hasta la Muerte, tu as entendu, bébé? (Oh oh oh oh) [Anuel AA, Karol G] Bébé, tu as ‘mari et … 2018-09-14T04: 00: 03Z

Karol G et Anuel AA se sont rencontrés en août 2018 lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur les enregistrements vidéo du thème musical «Culpables», l’une de leurs collaborations les plus réussies sur la plateforme YouTube.

Le couple a confirmé leur histoire d’amour lors d’une présentation musicale qu’ils ont offerte ensemble à New York en novembre de la même année. À ce moment-là, le couple a joué dans un baiser romantique sur scène qui a laissé tous ses fans sans voix.

Tout au long de leurs fréquentations, Karol G et Anuel AA se sont positionnés comme l’un des couples les plus stables de l’industrie de la musique urbaine.