Karol G Fall concert Miami images de blessures – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ce week-end la chanteuse colombienne Karol G Il a subi une chute spectaculaire de la scène lors d’un concert à Miami et après avoir terminé ses présentations, malgré les blessures qu’il a subies, il a partagé avec ses millions de fans les contusions laissées par l’accident.

La célèbre femme a partagé sur son compte Instagram les blessures causées par l’accident dans les escaliers de la scène. Dans le clip, l’un des membres de son équipe a fait le tour des bleus du Colombien, qui s’est blessé à une cheville et à un genou.

Dans la vidéo partagée, il a également été déclaré que ni les blessures générées n’arrêteraient la chanteuse, qui a eu des présentations après la chute, auxquelles elle s’est conformée.

C’était pendant la chorégraphie de la chanson Call it what you want quand, en descendant les marches, Karol G a fait un faux pas, a perdu l’équilibre et est tombé en dévalant sept marches.

Source : Excelsior