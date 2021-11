Karol G Falls Mid-Performance à Miami

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Karol G a subi l’une des chutes les plus dures sur scène que nous ayons vues depuis un moment, mais elle a également rebondi tout aussi rapidement.

La chanteuse se produisait à Miami vendredi, jouant dans une FTX Arena bondée … quand, à un moment donné, elle a glissé et est tombée dans un escalier sur la scène.

Regardez la vidéo… c’est assez brutal, car la chute a été assez longue – et a fait tournoyer tout son corps vers le bas. Finalement, elle atterrit à quatre pattes face au sol… presque en position fœtale.

L’un de ses danseurs s’est précipité pour s’occuper d’elle, mais avant que vous ne le sachiez… elle était de nouveau sur pied et a continué le spectacle. On ne sait pas si elle a fini par finir tout son set, car elle a ensuite déclaré à un point de vente local que ses ongles étaient cassés et que son genou était cassé.

Nous avons contacté ses représentants, jusqu’à présent aucun mot en retour.