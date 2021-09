Karol G les a presque dévoilés en entier, cela a-t-il un impact sur votre meilleure photo ?

L’un des chanteurs les plus célèbres de la genre urbain et qui a conquis le cœur de ses fans c’est Karol G, le célèbre qui à cette occasion l’a ravie 40 millions d’abonnés sur Instagram après avoir publié peut-être sa meilleure photo à ce jour.

Il s’agit d’un instantané qui est partagé entre tous les profils réseaux sociaux ou du moins ceux que l’on considère comme des fans de la jeune femme, qui ne pouvaient s’empêcher de penser mille choses différentes en voyant le image.

La colombienne la baissait simplement tenue et en l’arrangeant de manière à ce qu’il recouvre à peine son charmes, mais laissons échapper quelques détails qui font monter la température de ceux qui les ont vus instantanément.

Ne manquez pas un seul détail car la dentelle coquette de son tenue était parfaitement placé pour que l’un de ses parties les plus secrètes Il apparaîtrait et bien sûr tout le monde était choqué par cela, car ils ne s’y attendaient pas.

Ce divertissement faisait partie d’une séance photo qu’il a faite pour Panneau d’affichage, un magazine dans lequel il a fait sa première couverture grâce à son succès musical, n’a pratiquement pas cessé de grandir dans sa carrière et les fruits portent.

Bien sûr, votre profil contient des photographies très attrayantes et séduisantes, cependant, celle-ci a vraiment dépassé les précédentes et a obtenu plus de 4 800 000 likes en quelques heures ainsi que de nombreux commentaires où personne ne pouvait croire ce qu’il observait.

Concernant sa relation médiatique avec Anuel, après plusieurs années de relation entre elle et le Portoricain, le couple a récemment annoncé que leur séparation était officielle, et, bien qu’ils n’aient pas détaillé les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision, la chanteuse a laissé entendre que Elle n’a pas passé un très bon moment, cependant, elle ne resterait pas coincée dans la tristesse, elle a donc préféré sortir s’amuser avec ses amis en voyage et bien sûr, pourquoi pas ?, boire pour oublier les chagrins.

Ainsi, dès qu’elle en a eu l’occasion et qu’elle est arrivée sur les plages mexicaines, la belle et talentueuse interprète du genre urbain, a partagé publiquement les moments agréables et agréables qu’elle a vécus sur le yacht, au fur et à mesure que l’après-midi avançait, la chanteuse et ses amis ont commencé pour chanter des thèmes de chagrin et de cœurs brisés, sans oublier de mentionner qu’elle a montré sa silhouette vêtue d’un minuscule maillot de bain à imprimé animal et ses cheveux bleus ressortaient.

Cependant, il est possible qu’ils continuent d’essayer d’être ensemble, il y a quelque temps, ils ont été vus ensemble, mais nous ne pouvions pas le savoir exactement, seuls lui et elle pouvaient vraiment comprendre quelle était leur relation.