Karol G tombe bruyamment sur scène en plein concert – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Carolina Giraldo Navarro, connue artistiquement sous le nom de Karol G, chanteuse et compositrice colombienne, a subi une chute spectaculaire des escaliers sur scène hier soir lors de son concert à Miami.

C’est pendant la chorégraphie de la chanson « Call it as you want » que, en descendant les marches, Karol G a perdu l’équilibre et est tombé en dévalant sept marches, se retrouvant au sol, comme c’est arrivé de la même manière à Juan Gabriel, l’auteur-compositeur-interprète mexicain, devenu encore plus célèbre après sa chute,

Karol G a déclaré qu’elle avait eu mal et qu’elle craignait une blessure au genou, mais jusqu’à présent, elle n’a pas publié le rapport médical.

Qu’est-il arrivé à Karol G lors d’un concert ?

Le chanteur colombien est tombé de quelques marches lors de l’interprétation de ‘Now I’m calls’. Elle est apparue en haut de quelques marches et au moment de chanter « Et appelle ça comme tu veux » elle a fait un faux pas qui l’a fait chuter de plus de sept marches.

Qu’est-il arrivé à Karol G, est-il mort ?

Sur Facebook, dans le groupe « Noticias Tarija 24 heures », une publication a été publiée affirmant que le chanteur colombien était décédé « tragiquement » dans un accident d’avion. C’était une fausse information. Le message indiquait : « Triste nouvelle. »

Source : Excelsior