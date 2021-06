Karol G va conquérir les MTV Miaw Awards ! – Le Soleil du Mexique

La chanteuse Karol G continue de remporter du succès auprès de son public, et cette fois elle concourra pour six MTV Miaw! dans la prochaine édition du concours qui aura lieu le 13 juillet. Le Colombien est nominé comme Bichota de l’année, Miaw Artist, Artist + Duro Colombia, Viral Anthem (par El makinon), Hit of the Year (par Bichota) et Music-Ship de l’année (par emplacement).

De leur côté, le reggaeton Bad Bunny et Danna Paola sont à égalité à la deuxième place avec le plus de nominations, avec cinq chacun. Viennent ensuite d’autres personnalités de la musique, telles que J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Christian Nodal et Rauw Alejandro, qui concourent également dans les catégories principales.

Dans la catégorie principale, Icon Miaw affronte Kunno, Kenia Os, Domelipa, Jashlem, Jimena Jiménez, Brianda Deyanara, Rod Contreras et Kimberly Loaiza. Ce dernier concourt également en tant que créateur de l’année, aux côtés d’Amadora, Caín Guzmán, Darian Rojas, Ignacia Antonia, Kevlex, Legna Hernández et Ralf.

Compte tenu des événements qui ont marqué l’agenda sur les réseaux sociaux au cours de cette année, des personnalités politiques seront présentes dans la catégorie Il fait très grincer des dents (mourir de honte), dans laquelle apparaît Hugo López-Gatell pour ses vacances pandémiques, et l’acteur Alfredo Adame pour les offenses qu’il a infligées à ses opposants lors de sa campagne pour une députation de Tlalpan, en plus des crises de colère de Donald Trump après sa défaite aux élections de janvier.

En plus de ces récompenses, des séries, podcasts, vidéos, fandoms, émissions de téléréalité, joueurs et couples du monde Internet qui ont eu un impact auprès des utilisateurs seront également récompensés.

La liste complète des nominés se trouve sur la page officielle de MTV Miaw, où les fans peuvent voter pour leurs favoris à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 juillet. La cérémonie, qui sera dirigée par Kali Uchis et Kenia Os, sera diffusée au Mexique à 22h00 le 13 juillet.