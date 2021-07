Karol Sevilla a inquiété ses fans lorsqu’elle a été hospitalisée en urgence

in

La jeune femme de 21 ans a révélé qu’elle suivait des études de médecine car elle avait des problèmes de gorge depuis quelques semaines. Cependant, Séville Il a assuré qu’il était de bonne humeur et avec la meilleure attitude pour traverser rapidement ce moment difficile.

Il y a quelques jours la chanteuse a partagé avec ses followers qu’elle ferait une pause des réseaux car le médecin lui avait donné des instructions pour prendre soin de sa santé, à cette occasion elle a assuré qu’il ne s’agissait pas du Covid-19.

“La vérité est que ma santé n’est pas très cool. Je suis allé chez le médecin parce que j’avais une très forte rechute et il m’a grondé parce que je dois me reposer et il a raison, parce que la santé passe avant tout… ne t’inquiète pas, ça n’est pas Covid-19”, a posté Karol.

Certains de ses followers pensent qu’il pourrait s’agir d’une amygdalite, car ces derniers jours, l’actrice a déclaré qu’elle souffrait de cette maladie.