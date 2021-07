Karol Sevilla ne stagne pas dans Soy Luna et relance sa carrière de chanteur – El Sol de México

En mai 2015, Karol Sevilla a été choisie par Disney Channel pour jouer dans la série Soy Luna, qui suivait la vie d’une adolescente qui, après avoir déménagé avec ses parents en Argentine, renoue avec sa passion pour le patinage et la danse.

Cette série a été vue dans toute l’Amérique latine et a reçu plusieurs Kids Choice Awards au Mexique et en Argentine, offrant à l’actrice (alors âgée de 15 ans) des milliers de fans à l’échelle internationale, et lui permettant de démarrer une carrière dans la musique qui lui a donné l’opportunité d’être partie de la bande originale du film “Coco”.

Six ans après ce succès, la Mexicaine est fière du chemin qu’elle a parcouru, et bien qu’elle considère qu’elle a encore de nombreux objectifs à accomplir, elle se dit prête à continuer à apprendre des différents domaines de sa profession.

« Avoir un projet aussi réussi que Soy Luna vous fait parfois stagner, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou à quel public vous consacrer. Vous avez un peu de tout, des ados, mais aussi des enfants, donc ce sont deux si beaux publics, mais en même temps ils vous en demandent toujours plus”, a-t-il confié au téléphone. Le soleil du Mexique.

“Je suis juste passé par là de ne pas savoir ce que je voulais et d’être tellement confus, j’étais tellement stressé que je ne savais pas quel était mon public, jusqu’à ce qu’il arrive un moment où j’avais un équilibre, j’ai dit” Je ne veux plus être la fille de 15 ans, j’ai déjà 21 ans et je grandis », a-t-il ajouté.

Le mannequin également a expliqué que c’était à la suite d’une déception amoureuse qui a accru son intérêt pour la musique et la composition, un fait qui lui a permis de toucher de nouveaux publics, en plus d’accompagner les fans qui la suivent depuis sa création, dans le différentes étapes de leur vie.

Pour cette raison, elle se sent aujourd’hui très désireuse d’explorer de nouveaux défis professionnels dans le domaine du jeu d’acteur et elle est prête à montrer sa capacité d’acteur avec des rôles plus matures.

« Tout est un processus, il s’équilibre un peu. Quand j’ai quitté Soy Luna, j’ai reçu plusieurs propositions de personnages plus grands, qui impliquaient d’autres types de thèmes. La vérité, c’est que ça n’a jamais été dans mon intérêt de le faire, parce que ça ne m’était pas né, et je ne me sentais pas non plus prêt à frapper aussi fort. »

“Je sens que c’est pour ça que j’ai beaucoup arrêté ma carrière d’acteur, parce que tout le temps je me suis demandé de faire ça, de grandir, et j’ai dit ‘tout viendra en temps voulu, je grandirai quand il le faudra'”.

Cette opportunité s’est récemment présentée alors qu’elle était envisagée pour jouer dans la série C’était toujours moi, pour Disney+ où elle incarne une jeune femme de son âge. “C’est une histoire plus vraie, un personnage plus normal qui pense à une fille de 21 ans, qui vit les expériences d’une fille de 21 ans, et j’ai aimé ça.”

En plus de ce projet, Karol fait la promotion de sa dernière chanson Personne ne vous comprend, dans le clip vidéo duquel il montre ses différentes facettes dans des décors colorés, qui mélangent de vrais plans avec quelques animations.

“Cela m’a fait sortir de ma zone de confort à bien des égards, pour faire un clip vidéo aussi coloré, aussi K-Pop, avec autant de personnalités. J’aime changer tous les types de cheveux car je sens que je me lasse, de personnalité et de tenue. Cela le rend différent et que les gens l’ont aimé », a-t-il conclu.