Karolina Pliskova en finale de Wimbledon

07/08/2021

Le 07/09/2021 à 01:45 CEST

Le joueur de tennis tchèque Karolina Pliskova, numéro 13 de la WTA et tête de série numéro 8, remportée par 5-7, 6-4 et 6-4 en une heure et cinquante-cinq minutes au joueur biélorusse Aryna Sabalenka, n°4 de la WTA et tête de série n°2 en demi-finale de Wimbledon. Suite à ce résultat, Pliskova décroche la place pour la finale de Wimbledon.

Sabalenka a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que la Tchèque, de son côté, l’a fait deux fois. De même, la joueuse tchèque a atteint 65% d’efficacité au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 75% des points de service, tandis que l’efficacité de sa rivale était de 67%, elle a commis 4 doubles fautes et a réalisé 66% des points de service .

Le joueur tchèque disputera la finale du championnat contre le joueur de tennis australien Ashleigh Barty, numéro 1 et tête de série numéro 1.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 237 joueurs de tennis participent au championnat. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les joueurs invités.