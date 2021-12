Karpov visite Barcelone

12/06/2021 à 19:06 CET

L’ancien champion du monde d’échecs Anatoli Karpov Il participera demain à partir de 11 heures du matin à une série de parties d’échecs simultanées au Musée Maritime de Barcelone.

Il s’agit de l’une des activités parallèles à la deuxième édition du Tournoi d’échecs ouvert de Llobregat, qui a débuté le 30 novembre et se jouera jusqu’au mercredi 8 décembre à Castelldefels et compte 160 joueurs de 40 pays différents.

Le joueur d’échecs, qui occupe actuellement le poste de député russe, a déjà rendu visite aux participants du tournoi samedi, au cours duquel il était accompagné du ministre de la Culture et des Sports. Miquel Iceta.

Le tournoi, qui n’a pas pu être joué en 2020 en raison de la pandémie, a dépassé en nombre de joueurs et en moyenne au classement international ceux de la première édition.

Parmi les participants se trouvent 135 joueurs titrés, dont 46 détiennent le titre de Grand Maître et 54 celui de Maître International, avec des noms reconnus comme ceux de Karen Movsziszian (Arménie), l’actuel champion et vice-champion d’Espagne, Eduardo Iturrizaga et Jaime Santos Latasa.