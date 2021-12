Karrueche Tran dit qu’elle a été « déclenchée » par le combat viral de DaBaby et DaniLeigh [VIDEO]

*Karrueche Tran dit qu’elle a été déclenchée par DaniLeigh et DaBaby’s querelle virale le mois dernier qui a conduit DaniLeigh à être inculpé de deux chefs de voies de fait simples.

Nous avons signalé plus tôt, selon TMZ et une vidéo publiée par DaniLeigh, que le PD de Charlotte-Mecklenburg avait été appelé par DaBaby à son domicile de Caroline du Nord alors que lui et DaniLeigh se disputaient devant la caméra. L’enregistrement de leur argumentation a été mis en ligne.

DaniLeigh aurait été accusé de voies de fait simples après que le rappeur a déclaré à CMPD qu’elle l’avait agressé, rapporte Complex. Après l’incident, DaBaby a écrit une longue déclaration affirmant qu’il voulait « se retirer rapidement de tout comportement « hostile » affiché ».

Il a poursuivi: « Sur la base de ma réputation, avec de multiples menaces de mettre en place un système Internet et une personne refusant de ne pas me laisser partir. Moi et quelqu’un d’autre ici savions pour l’enregistrer. Je ne tape pas dessus, je crie dessus et je poursuis comme l’une de ces filles de type attraction amoureuse fatale.

Karrueche Tran (Photo de Marcus Ingram/. pour Blavity Inc.)

Parler à Angie Martinez sur « The Angie Martinez Show », Tran a admis qu’il était difficile de regarder DaBaby et Leigh se battre sur les réseaux sociaux.

« Je l’ai ressenti dans mon âme et dans mon corps, comme, quand j’ai vu la vidéo, quelqu’un disait que c’était comme si ça m’avait donné envie de vomir », a déclaré l’actrice. «Parce que je ressentais sa douleur et je sentais sa gêne. Parce que c’était public ! Et les choses qu’il disait étaient dégoûtantes !

Karrueche a eu une relation tumultueuse avec le chanteur Chris Brown cela lui a valu une injonction d’éloignement. En 2017, Tran a obtenu une ordonnance restrictive de cinq ans contre Brown après avoir témoigné et témoigné contre lui devant le tribunal, a rapporté PEOPLE.

Au cours de son témoignage, Tran a déclaré que Brown lui avait demandé de rendre les bagues en diamant qu’il lui avait offertes, mais lorsqu’elle a refusé, il est devenu violent et agressif. Elle prétend qu’il lui envoyait souvent des messages texte menaçants tels que « Je peux récupérer mon argent et j’en ai marre de jouer à des jeux », ainsi que « Salope, je vais te battre » et « Je te promets Je vais faire de ta vie un enfer.

Tran a également allégué que Brown avait menacé de la tuer, affirmant qu’il avait « menacé de me tuer par SMS », « menacé de harceler mes amis » et « menacé de me tirer dessus ».

Karrueche et Chris ont commencé à sortir ensemble en 2011 et ont rompu après la naissance de sa fille Royalties avec Nia Guzman en 2014.

Tran a dit à Angie Martinez qu’elle avait contacté Leigh pour lui offrir son soutien.

« Je lui ai envoyé un message, je ne sais même pas si elle l’a vu ou pas mais juste pour soutenir. Du genre : ‘Yo, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de quelqu’un à qui parler ou quoi que ce soit, je suis là.’ J’ai juste—pouah. Cela a vraiment déclenché mon traumatisme ! »

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview de Karrueche avec Angie Martinez via le clip YouTube ci-dessus.