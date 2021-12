Karrueche Tran dit qu’elle en a fini avec les hommes après sa séparation avec Victor Cruz

Karrueche Tran n’est plus en boule maintenant qu’elle est célibataire. La star des Claws a mis fin à une relation de trois ans avec l’ancienne star de la NFL devenue animatrice de divertissement, Victor Cruz. Le couple s’est séparé vers février de cette année. Tran dit que les deux restent en contact et sont amicaux. Mais elle se réjouit d’être célibataire. En fait, elle a récemment utilisé ses réseaux sociaux pour faire savoir à ses fans qu’elle prend actuellement une pause avec les hommes.

« Supprimer les hommes de mon alimentation l’année prochaine », a-t-elle écrit dans une récente histoire Instagram. Dans un live Instagram, elle a pris le temps d’expliquer ses sentiments. Elle veut que les fans sachent que son message ne s’adressait à aucun homme ou ex.

« J’ai juste l’impression qu’il y a tellement de pouvoir à être seul, à se contenter d’être seul et à ne pas dépendre d’un homme pour la validation ou pour se sentir bien dans sa peau ou pour se sentir épanoui, et parfois je me sens comme ça et j’aime le attention de leur part et ça fait du bien. De plus, les hommes sont une distraction », a-t-elle déclaré.

Elle a récemment parlé de sa séparation d’avec Cruz et a déclaré que cela arrivait au bon moment car elle entretenait des relations à long terme depuis qu’elle était au lycée. « Je suis une fille relationnelle, il est donc difficile de garder cela privé », a-t-elle déclaré à Tamron Hall dans une récente interview. « J’ai l’impression qu’avec les réseaux sociaux, il s’agit toujours de potins et de drames et avec qui vous sortez et avec qui vous êtes et je voulais juste me concentrer vraiment sur ma carrière et moi-même. »

Elle dit que cette étape de sa vie a été instructive. « J’ai parlé à mon thérapeute du genre ‘Qu’est-ce qui se passe avec moi ? Je veux être célibataire et je veux me concentrer sur moi. J’ai ces pensées et ces sentiments.’ Et elle me dit : « Vous entrez dans votre pouvoir. » J’aime ça! » dit Tran avec un sourire.

L’influenceuse et actrice était auparavant dans une relation de quatre ans avec le chanteur Chris Brown. Tran a mis fin à la relation pour de bon en 2015 lorsque Brown lui a dit qu’il avait engendré un enfant de leur relation.