Kart Racing League annonce la vente publique du jeton de gouvernance

Blue Monster Games, le studio de jeu à l’origine de la Kart Racing League (NFT) pilotée par des jetons non fongibles, a annoncé que la vente publique de leur très attendu jeton de gouvernance $ KRL commencera le vendredi 12 novembre à 14h00 UTC.

Kart Racing League sera l’un des premiers jeux 3D NFT à être commercialisés cette année, combinant les fonctionnalités de jeu pour gagner et d’évolution d’Axie Infinity, avec le gameplay addictif de titres tels que Rocket League.

$KRL, le jeton de gouvernance derrière Kart Racing League, sera disponible à l’achat lors de la vente aux enchères de CopperLaunch qui se déroulera du 12 au 15 novembre.

Le co-fondateur et PDG de Blue Monster Games, Joseph Rubin, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer que notre vente publique débutera le vendredi 12 novembre. La mise sur le marché d’un projet de cette taille innove beaucoup dans l’espace des jeux NFT et cela va faire tourner beaucoup de têtes. Donner à notre communauté la chance d’adhérer directement au projet et de façonner son propre univers, c’est l’avenir du jeu. »

Blue Monster Games concentre ses efforts sur l’industrie émergente des jeux NFT à gagner, un segment qui devrait connaître une croissance considérable.

Rubin déclare : « La croissance des jeux à gagner et des jeux NFT comme Kart Racing League est quelque chose qui ne sera pas ignoré longtemps. Les studios de méga-jeux essaient toujours de se faire une idée de cet espace, alors que les détenteurs de jetons de gouvernance $ KRL ont un ticket pour être les premiers en ligne. Je ne suis pas seulement ravi pour nous en tant qu’entreprise, mais je suis également ravi de voir notre communauté en bénéficier directement.

Kart Racing League sera lancé le 19 novembre 2021. Le jeton de gouvernance $KRL sera mis en vente le 12 novembre et peut être acheté directement sur notre page CopperLaunch.

À propos de Blue Monster Games

Blue Monster Games Inc. est une société basée en Floride qui se consacre au développement de jeux vidéo utilisant la technologie NFT. Ces projets de jeux sont basés sur un modèle de jeu pour gagner, ce qui signifie que les joueurs ont la possibilité de gagner de l’argent dans le jeu.

Blue Monster est le créateur de Kart Racing League, qui propose des personnages 3D NFT qui peuvent être utilisés pour jouer à un jeu de course de karting inspiré de Sonic, gagnant des récompenses pour chaque course remportée. L’équipe travaille également sur plusieurs projets différents qui seront annoncés au cours des prochains mois.

À propos de Kart Racing League

Kart Racing League est un univers inspiré de Sonic où tout le monde peut gagner des jetons grâce à un gameplay qualifié et à des contributions à l’écosystème. Les joueurs peuvent s’affronter dans un format multijoueur en ligne, collecter, échanger et faire évoluer leurs personnages NFT jouables.

Combinant les meilleurs éléments d’une arcade électrisante et de courses de kart de style compétitif au rythme rapide, Kart Racing League permet aux joueurs de s’affronter en ligne dans des courses multijoueurs intenses, sur des pistes brillantes, en collectant des bonus et des augmentations de vitesse en cours de route.

La principale différence entre KRL et un jeu de course de karting traditionnel est que la conception économique de la blockchain est utilisée pour récompenser nos joueurs pour leurs contributions à l’écosystème. Ce nouveau modèle de jeu a été surnommé « jouer pour gagner ».

