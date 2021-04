KartCMP1: Crunch de données de qualification Imola

Lewis Hamilton a volé la vedette lors d’une séance de qualification passionnante avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 à Imola, les trois premiers étant séparés de moins d’un clin d’œil.

Analysons les chiffres et voyons ce qui se passe vraiment ici.

Progrès du développement

Batailles d’année en année

-0,096 | McLaren Mercedes -0,062 | Williams Mercedes +0,021 | Alfa Romeo Ferrari +0,077 | Aston Martin Mercedes +0,124 | Ferrari +0.270 | Red Bull Honda +0,288 | AlphaTauri Honda +0,361 | Haas Ferrari +0,597 | Alpine +0.802 | Mercedes

C’est officiel, et il n’a fallu que deux séances de qualification à McLaren et Williams pour être les premiers à plonger dans un temps au tour meilleur qu’un temps équivalent établi l’année dernière avec beaucoup d’autres sur le point de le faire également. Forme spectaculaire de McLaren et poursuite du bon développement des garnitures de qualification de Bahreïn, quoi qu’ils fassent, c’est fantastique.

La nouvelle la plus intéressante est que Mercedes a perdu deux poignées de performances, affichant des pertes significatives et préoccupantes lors des qualifications. Cela n’a pas non plus fonctionné pour Red Bull car ils ont perdu le delta de performance qu’ils avaient à Bahreïn au profit de Mercedes.

À Bahreïn, non seulement Red Bull était la voiture la plus améliorée de toutes ayant perdu le moins de temps au tour par rapport à 2020, mais le delta des performances perdues contre Mercedes était de 0,800 s / tour en leur faveur. Red Bull a trébuché ici, affichant la sixième meilleure performance d’une année sur l’autre.

En soustrayant les résultats d’aujourd’hui de Mercedes +0.802 avec Red Bulls +0.270 en delta de développement, il en résulte environ 0,530s / tour par rapport aux 0.800s / tour qu’ils avaient sur Mercedes à Bahreïn.

Bien que Mercedes ait une voiture en pole, les chiffres ne sont pas en leur faveur avec l’effet global adouci avec un léger glissement de développement dans le challenger Red Bull.

Ce fut une autre session terrible pour les voitures des clients de Ferrari, Haas et Alfa Romeo, voyant les sorties Q1 à Imola. La course précédente à Bahreïn a vu la Scuderia Ferrari elle-même récupérer environ 50% de sa perte de performance en 2020 après avoir perdu environ cinq ans de développement en 2020 seulement.

Comme il n’y a pas de relation 2019 dans les temps au tour pour évaluer leurs performances à Imola, Ferrari s’est qualifiée respectivement septième et quatorzième en 2020, quatrième et onzième aujourd’hui, cela continuerait à suggérer une amélioration de 50% par rapport à la défaite 2020.

Autres mentions notables:

Aston Martin, ils n’ont pas fait Q3 l’an dernier. Bien qu’ils ne ressemblent pas vraiment au Racing Point de 2020 en moyenne aujourd’hui, ils étaient en fait meilleurs que l’an dernier. Alpine mérite une mention, car la rapidité avec laquelle des doigts ont été pointés en direction de Cyril Abiteboul dans le passé alors qu’il dirigeait l’équipe Renaults F1, mérite d’être pointé du doigt au terrible début d’Alpine jusqu’en 2021.

Bataille de coéquipier

-0,518 | Schumacher DEF. Mazepin -0,476 | Ocon DEF. Alonso -0,459 | Leclerc DEF. Sainz -0,332 | Russell DEF. Latifi -0,261 | Hamilton DEF. Bottas -0,256 | Promenez-vous DEF. Vettel -0.148 | Raikkonen DEF. Giovinazzi -0,108 | Norris DEF. Ricciardo -0.052 | Perez DEF. Verstappen

Erreurs, erreurs, erreurs à Imola

Lando Norris, Valtteri Bottas, Max Verstappen obtiennent une erreur pour des erreurs extrêmement coûteuses commises sous pression. La séance de qualification la plus serrée que nous ayons vue depuis des années a entraîné l’impact de petites erreurs se traduisant par des pertes importantes.

Norris a perdu son meilleur tour en raison d’une infraction aux limites de la piste dans ce qui aurait dû être un départ pour la troisième place. Bottas étant significativement plus rapide au T1 qu’au T3 résume son implosion au T3 après avoir échoué à se connecter deux fois dans le premier secteur au T3. Max était de +0,097 pour Hamilton dans le secteur un en raison d’une erreur minuscule.

Verstappen a réduit l’ampleur de son erreur à presque zéro, il est indéniablement la plus grande menace de Hamilton, mais jusqu’à ce que les erreurs deviennent absolument nulles, il va se battre dans une bataille directe avec Hamilton.

Les deux pilotes partant demain en première ligne sont les deux des cinq premiers à ne pas se tromper, Lewis Hamilton et Sergio Perez, le fossé est très net. Les points sont payés dimanche et avec Mercedes, Red Bull et McLaren couverts par moins d’un dixième en qualification, plus d’excuses: «Allez-y, les garçons».

Autres mentions notables: Charles Leclerc piétine son autorité alors que Sainz continue de se confronter au SF21. Nikita Mazepin reçoit le prix pour avoir été la plus surclassée par un coéquipier. De plus, Esteban Ocon était près d’une demi-seconde plus rapide que Fernando Alonso.

Ordre de qualification – Bataille du rythme des équipes

+0.000 | Mercedes +0,035 | Red Bull Honda +0,307 | McLaren +0,329 | Ferrari +0,379 | AlphaTauri Honda +0,706 | Alpine +0,727 | Aston Martin Mercedes +0.850 | Williams Racing +1,563 | Alfa Romeo + 1,868 | Haas F1

C’est ce que nous attendions tous.