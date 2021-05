KartCMP1: Crunch des données de qualification à Monaco

Les prédictions d’avant-course de Mattia Binnoto se sont concrétisées alors que Charles Leclerc a réalisé un tour de pole convaincant malgré une chute qui a interrompu les qualifications dans les rues de Monte-Carlo.

Croquons les chiffres de la séance de qualification en Principauté de Monaco et découvrons ce qui s’est réellement passé samedi.

Progrès du développement: batailles d’année en année (2021 vs tour le plus rapide de 2019 ou 2018)

– 0,797 | McLaren Mercedes (2019) – 0,752 | Aston Martin Mercedes (2018) – 0,691 | Williams Mercedes (2018) – 0,601 | Ferrari (2019) – 0,567 | Alfa Romeo Ferrari (2019) – 0,371 | AlphaTauri Honda (2019) – 0,042 | Red Bull Honda (2019) +0,268 | Alpine (2019) +0,435 | Mercedes (2019) +1.849 | Haas Ferrari (2019)

Quelques poignées de temps au tour ont fait la différence entre Ferrari et leurs rivaux alors que Charles Leclerc et Carlos Sainz sont sortis en balançant lors des qualifications pour le GP de Monaco. Ferrari a montré sa forme la plus forte à ce jour depuis 2019, et c’était la voiture la plus rapide de toutes les Ferrari qui ait parcouru les rues de Monte Carlo, seulement +0,180 plus lent que le tour le plus rapide jamais produit sur le circuit par Mercedes en 2019.

Le graphique de progression ci-dessus montre les comparaisons du tour le plus rapide de chaque équipe aujourd’hui par rapport à leur tour le plus rapide respectif en 2019 ou 2018, selon celui qui était le plus rapide. McLaren est en haut du tableau, et même s’il semble qu’ils prennent du retard sur Ferrari dans le rythme sur piste, la réalité est que Ferrari s’améliore, saute de l’avant et est juste en dehors de la portée de McLaren.

Les progrès de Red Bull n’étaient pas particulièrement spectaculaires car ils ont trouvé une nouvelle opportunité improbable de se réguler pour être le deuxième meilleur alors que Mercedes était fermement derrière eux pour la première fois cette année. En comparaison, Mercedes a affiché des chiffres alarmants, perdant près d’une demi-seconde au rythme des qualifications face à son rival direct au championnat Red Bull.

Si ce n’était pas pour l’année d’apprentissage qui se déroule actuellement à Haas, Mercedes serait présentée de manière convaincante comme la pire voiture améliorée à Monaco cette année. Malgré le maintien d’un rythme suffisant pour se battre pour la pole position tout au long de 2021, l’évaporation du rythme de qualification en raison des changements de réglementation au sol était pleinement visible aujourd’hui, car ni Valtteri Bottas ni Lewis Hamilton n’ont jamais cherché une fois fermement en lice pour un départ au premier rang.

En termes de bataille pour le championnat Ferrari et McLaren, clairement, c’est l’avantage de Ferrari alors que Daniel Ricciardo a eu du mal à se connecter au rythme aujourd’hui. Cela rappelle beaucoup le GP du Portugal plus tôt cette année où un énorme gain de points en faveur de Ferrari après les qualifications semblait certain.

Ferrari doit consolider l’effort d’aujourd’hui avec un résultat équivalent demain et ne pas gaspiller l’occasion de faire passer McLaren au classement du championnat pour la deuxième fois cette saison.

Bataille de coéquipier

-1,196 | Gasly DEF. Tsunoda -0,978 | Norris DEF. Ricciardo -0,719 | Ocon DEF. Alonso -0,536 | Russell DEF. Latifi -0,494 | Bottas DEF. Hamilton -0,443 | Verstappen DEF. Perez -0,291 | Vettel DEF. Balade -0.265 | Leclerc DEF. Sainz -0,233 | Giovanazzi DEF. Raikkonen

Commande Shakeup

D’abord et avant tout, un tour absolument massif de Charles Leclerc dans la Ferrari avant son crash lui permet d’avoir un quart de seconde d’avance sur ses rivaux pour assurer sa huitième pole position en carrière. Une réalisation improbable au fil de la saison pour Ferrari.

Dans une saison qui a été principalement dictée par des erreurs entre Verstappen et Hamilton, Hamilton a été sévèrement surclassé et fait paraître ordinaire par son coéquipier aujourd’hui alors que le pilote britannique semble être pour une séance de contrôle des dégâts demain après s’être qualifié pour une septième position désespérée.

Carlos Sainz a diffusé sa frustration à la radio, puis à nouveau longuement une fois retiré de son challenger Ferrari, exprimant sa dévastation en perdant ce qu’il croyait être un tour capable de pole position à cause du drapeau rouge. Jusqu’à présent cette année, Sainz a été juste un pas derrière son coéquipier de pole sitting Leclerc à la fois dans le rythme de course et le rythme de qualification en moyenne.

Lando Norris a bien rebondi d’un GP d’Espagne décevant montrant un delta de rythme significatif à son coéquipier australien perplexe Daniel Ricciardo à la fin de la séance d’aujourd’hui. Dès que Ricciardo avait cru avoir découvert le challenger MCL35M McLaren en Espagne, Ricciardo s’est de nouveau retrouvé dans les profondeurs.

Ce n’est pas seulement Ricciardo qui a lutté contre leur coéquipier, car malgré une promesse admirable de début de saison, Yuki Tsnoda est tombé de la falaise en comparaison directe avec son coéquipier Pierre Gasly; être montré dans les rues de Monaco par bien plus d’une seconde à chaque tour par le jeune Français.

Esteban Ocon continue d’impressionner son coéquipier champion multiple Fernando Alonso tandis que Hamilton et Perez ont été franchement battus par leurs coéquipiers et bien au-delà de la raison.

Autres notables

Sebastian Vettel huit plus rapide dans l’Aston Martin Mercedes. Giovinazzi, Perez et Vettel ont perdu du rythme en Q3 contre Q2.

Ordre de qualification – Bataille du rythme des équipes

+0.000 | Ferrari +0.230 | Red Bull Honda +0,255 | Mercedes +0,274 | McLaren Mercedes +0,554 | AlphaTauri Honda +0,963 | Aston Martin Mercedes +1,063 | Alfa Romeo Ferrari +1.140 | Alpine +1,483 | Williams Mercedes +2,612 | Haas Ferrari