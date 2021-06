KartCMP1 : Data Crunch des qualifications du Paul Ricard

in





Lors des qualifications pour le Grand Prix de France 2021, Max Verstappen a réalisé un tour exceptionnel pour contenir Lewis Hamilton dans l’une de ses performances Q3 les plus raffinées de la saison.

Décryptons les chiffres de la séance de qualification du Grand Prix de France et découvrons ce qui se passait réellement sur le Circuit Paul Ricard samedi.

Progrès de développement : batailles d’année en année (2021 contre le tour de qualification précédent le plus rapide)

C’était une superbe cinquième pole position pour Max Verstappen et une performance globale convaincante pour Red Bull. Verstappen a terminé un quart de seconde devant Lewis Hamilton, qui est le seul autre poleman du Grand Prix de France au Paul Ricard depuis son retour au calendrier en 2018.

Les tours entre Verstappen et Hamilton étaient si bons en fait que Karun Chandhok les a décomposés dans les moindres détails, virage par virage. Toto Wolff a également été vu après avoir bien regardé les tours entre les deux meilleurs pilotes d’aujourd’hui.

Le graphique de progression ci-dessus montre des comparaisons entre le tour le plus rapide de chaque équipe aujourd’hui par rapport à leur tour le plus rapide respectif des années précédentes, ce qui, dans le cas d’aujourd’hui, a été entièrement comparé à 2019. Williams Mercedes a ouvert la voie en termes de développement, améliorant son 2019 de 0,724 seconde.

Parmi les leaders du développement, il manque notamment McLaren Mercedes qui montre habituellement un développement admirable. De plus, les deux McLaren se retrouvent derrière les deux Ferrari alors que l’équipe italienne continue d’inverser sa position par rapport à ses rivaux britanniques dans une bataille de championnat épique entre les deux équipes historiques.

Il s’agit de la plus forte progression de Red Bull depuis Bahreïn et, surtout, d’une inversion de leur fiche de développement des deux dernières courses. Pendant ce temps, Mercedes a livré sa pire comparaison de développement à ses rivaux, non seulement cette année, mais tout au long de l’ère hybride, affichant la pire de toutes les équipes.

En mettant la perte de performance de Mercedes en perspective, ils sont essentiellement à deux secondes de leur meilleur temps de 2019, ce qui se traduit par 67% de réduction sur la perte de développement moyenne dans toutes les équipes aujourd’hui.

Alors qu’un récit persiste selon lequel Mercedes n’a pas été blessé par les changements de réglementation bien documentés, la saison a vu les qualifications de sept courses, et toutes les sept montrent des pertes importantes dans le temps au tour ultime pour Mercedes. Pire encore pour Mercedes, il n’y a eu absolument aucune amélioration à ce jour cette saison, la voiture se dégrade en termes de qualification par rapport à ses rivaux.

En fin de compte, Red Bull a battu Mercedes avec un gain de delta de développement de 1,348. C’est le reflet du travail acharné de Red Bull au cours des deux dernières années. Verstappen est le chauffeur le plus approprié pour livrer la marchandise à l’équipe. Hamilton et Verstappen font la différence et entre les deux, c’est l’avantage de Verstappen pour le moment.

Bataille de coéquipiers

– 1.541 | Giovinazzi DEF. Räikkönen -0.997 | Russell DEF. Latifi -0.612 | Schumacher DEF. Mazépin -0.455 | Verstappen DEF. Pérez -0.396 | Alonso DEF. Ocon -0.147 | Sainz DEF. Leclerc -0.130 | Norris DEF. Ricciardo -0.128 | Hamilton DEF. Bottas

Top sept couverts par moins d’une seconde

Sept pilotes des quatre équipes Mercedes, Red Bull Honda, AlphaTauri Honda et Ferrari ont été couverts en un peu moins d’une seconde. McLaren a raté le club de 0,262 et Alpine de seulement 0,350.

Sergio Perez était un peu trop éloigné de son coéquipier néerlandais malgré une sortie réussie en qualification quatrième. Juste au moment où tout semblait décrocher pour Perez, le vainqueur du précédent GP de Bakou, le Mexicain s’est retrouvé à 0,455 dévastateur derrière Verstappen.

Pierre Gasly a discrètement réussi à se qualifier à la fois pour Ferrari et pour McLaren, ce qui est l’une des performances les plus impressionnantes de la séance.

Autres notables

Chaque segment final des qualifications des pilotes a abouti à leur tour le plus rapide, à l’exception évidente de Mick Schumacher. Carlos Sainz a battu Charles Leclerc dans chaque segment de qualification, territoire inconnu de Leclerc. Valtteri Bottas s’est qualifié derrière sa propre voiture.

Ordre de qualification – Bataille au rythme des équipes

+0,000 | Red Bull Honda +0,258 | Mercedes +0.850 | Ferrari +0.878 | AlphaTauri Honda +1.262 | McLaren Mercedes +1.350 | Alpin +1.777 | Aston Martin Mercedes +1.823 | Alfa Romeo Ferrari +2.075 | Williams Mercedes +2.952 | Haas Ferrari