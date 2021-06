KartCMP1 : Data Crunch du Grand Prix de France

De minuscules erreurs se sont produites à pleine puissance alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont pleinement engagés dans des stratégies opposées dans un Grand Prix de France absolument passionnant.

Voyons les chiffres et voyons ce qui s’est réellement passé au Castellet.

Ci-dessous, j’ai assemblé “Best Case Race Pace” pour le GP de France. J’ai extrait le meilleur tour de chaque pilote pour les tours entre 1-5, 6-10, 11-15…….46-53. J’ai ensuite fait la moyenne de ces temps en un seul temps pour comparer le delta entre les pilotes représentant finalement la relation de temps au tour de chaque pilote.

Les leaders

Max Verstappen a dominé les chiffres aujourd’hui, et un grand bravo à lui aujourd’hui pour avoir fait la différence.

Selon le graphique ci-dessus, Max Verstappen était la voiture la plus rapide aujourd’hui en moyenne, grâce au passage à une stratégie à deux arrêts. Pour Max, la moyenne a été artificiellement inclinée en sa faveur en tant que voiture la plus rapide sur le circuit 50% de la course. Lewis semblait plus fort sur le pneu dur dans la deuxième phase de la course, passer à deux arrêts s’est avéré être la bonne stratégie pour l’équipe Red Bull.

Valtteri Bottas a connu une course erratique sans aucune constance dans ses temps au tour à aucun moment de la course. Décomposant la course en 10 segments individuels et extrayant le tour le plus rapide, Bottas a été le plus rapide 5 fois par rapport à Hamilton et a permis à Bottas d’être montré plus rapidement que Hamilton.

Rien que dans les dix derniers tours de la course, Bottas a régulièrement rebondi entre 1h37 et 1h39 et cela sans tenir compte du temps au tour de 1h41 qu’il a réalisé lors du tour où il a été dépassé par Perez.

Alternativement, le delta moyen entre Hamilton et Bottas lorsque chaque tour est pris en compte dans la détermination d’une moyenne était de trois dixièmes, ce qui est peut-être très élevé.

Tout comme lors des qualifications, Perez était considérablement en retrait par rapport aux trois premiers, incapable de s’accrocher à la bataille de la tête au début de la course.

Se salir à un rythme de course extrême n’a pas été l’un des points forts des Mexicains au cours des dernières saisons, ce n’était donc pas une surprise de voir Perez courir longtemps lors du premier relais.

Un grand mérite à Perez pour avoir rattrapé et dépassé Bottas pour la position finale sur le podium, car les résultats sur le podium deviennent un look approprié pour le pilote numéro deux de Red Bull.

Le résultat est mieux illustré dans le graphique ci-dessous, il n’y avait absolument aucune cohérence entre les quatre meilleurs aujourd’hui, c’est pour le moins particulier.

Le reste

Après quatre courses de Ferrari rattrapant McLaren à petits pas et cherchant à poursuivre cette séquence alors que McLaren s’est qualifié moins bien que Ferrari samedi, Ferrari a obtenu un résultat alarmant tout comme McLaren a obtenu un doublé.

McLaren a devancé Ferrari d’un déficit de deux points à une avance de six points. Lando Norris continue également de mener Valtteri Bottas au championnat avec un autre top cinq en France.

Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel et Pierre Gasly ont été séparés d’environ un dixième par tour dans une sacrée bataille au milieu de terrain qui a été remportée par un Norris légèrement plus rapide.

Il est à noter que Gasly a terminé devant Alonso malgré un rythme moindre alors qu’AlphaTauri a fini par conserver son avance sur son plus proche rival Aston Martin au championnat des constructeurs. Alpine, malheureusement, continue d’accuser un retard considérable car il semble que l’un de ses pilotes ait eu du mal le jour de la course.

Les neuf pilotes restants, y compris le duo Ferrari mais à l’exclusion du duo Haas, étaient séparés d’environ trois dixièmes. Il ne faut pas manquer beaucoup pour rater beaucoup dans la bataille très disputée du milieu de terrain, comme le montre le résultat de Ferrari.

Alfa Romeo continue d’être le leader des trois dernières équipes avec deux points sans que personne ne marque un point aujourd’hui. Un moment fort pour Williams a été que George Russell a réalisé le cinquième temps combiné le plus rapide entre les tours et les tours lors du premier cycle d’arrêt aux stands, ce qui est étonnant, c’est l’œuf de Pâques de la course.

Nico Rosberg : « Chaque détail compte »

Nico Rosberg a grillé toute l’équipe Mercedes en verrouillant immédiatement la cible sur Toto Wolff lors des interviews post-GP de France de Sky Sports, et à juste titre.

« Mais Toto, c’était encore trop tôt pour passer du pneu medium au pneu dur. N’était-ce pas un peu trop gourmand aussi que vous vous concentriez sur Valtteri en essayant de le faire dépasser Verstappen aussi, et faisant ainsi courir un risque inutile à Lewis ? »

Alors que s’est-il réellement passé ? Beaucoup d’erreurs, beaucoup. Verstappen obtient une erreur pour son erreur au virage 1. Mercedes et Hamilton sont seuls responsables d’avoir encore une fois raté la course pour les mêmes raisons qu’ils l’ont fait à Bakou.

Non seulement Verstappen a réalisé un tour plus rapide que Hamilton, tandis que Red Bull a fourni un service plus rapide que Mercedes dans la voie des stands et Verstappen a livré le seul tour de piste inférieur à 1:40 avec un temps de 1:39,966. Pour référence, Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas étaient les seuls autres pilotes à avoir passé moins de 1:41 dans leur tour avec tout le monde au nord dans les temps au tour à partir de là.

Le tour combiné et le tour de sortie de Hamilton étaient 2,5 secondes plus lents que Verstappen. C’est assez pour vous faire tourner la tête. Comment est-ce possible? et pourquoi Mercedes a décidé d’attendre que Verstappen soit aux stands avant d’opposer Hamilton est également perplexe.

Toutes les erreurs jusqu’au tour 32 ont été remises à zéro lorsque Red Bull a décidé d’opposer Verstappen une deuxième fois, du moins c’est ce qu’il semblait. Mercedes était convaincue que rester sur une stratégie à un arrêt était la voie à suivre tandis que Red Bull a décidé qu’un arrêt à deux était leur seule voie à suivre. Cela a donné lieu à une bataille fascinante.

Dans une saison où chaque détail compte comme l’a déclaré Rosberg, Valtteri Bottas est crédité de son évaluation correcte selon laquelle un double arrêt était la meilleure voie à suivre. La pièce manquante du puzzle expliquant pourquoi Mercedes a arrêté Bottas si tôt au premier cycle et pourquoi Mercedes l’a si mal géré a été répondue dans la réponse de Toto à sa question ci-dessus en réponse à Rosberg.

Mercedes n’avait pas d’autre choix que d’opposer Bottas en raison de son blocage et du méplat qui envoyait des vibrations inquiétantes à travers la suspension. Toto a reconnu que piquer Bottas déclencherait le premier cycle des stands en conséquence.

Bien qu’il ait correctement prédit la stratégie idéale, c’est finalement une erreur de Bottas qui a changé le teint de la course d’un point de vue stratégique. Il en est résulté que les trois leaders ont dû aller beaucoup plus loin dans le deuxième relais que prévu initialement. La seule raison pour laquelle une fenêtre à deux arrêts s’est ouverte était due à l’erreur du Finlandais en premier lieu, et Mercedes a refusé à tort de changer leur sort.

Avancer

Il n’est pas juste de décharger directement sur Bottas, tout comme il était injuste pour Bottas de décharger sur son équipe. En attendant, de nombreuses améliorations immédiates sont requises du côté de Mercedes. Par exemple, Hamilton doit s’améliorer lors des premiers tours de qualification de la Q3, et Hamilton doit également améliorer ses départs sur la ligne.

Il faut désespérément des tours de ravitaillement plus forts depuis Hamilton pendant la course, car ils ont été nettement plus lents que ceux de Verstappen, et Mercedes doit de toute urgence trouver comment entretenir ses voitures plus rapidement sur la voie des stands qu’actuellement, c’est comme si Monaco les a maudits. Bottas, quant à lui, doit marquer plus de points et plus souvent.

Red Bull a trouvé un moyen de voler celui-ci à Mercedes alors qu’il semblait qu’ils finiraient par avoir des ennuis. C’est un 10 parfait de Verstappen et Red Bull.