KartCMP1 : Data Crunch du Grand Prix de Styrie

Une performance parfaite du sensationnel et vrai pilote du jour Max Verstappen, aggravée par le glissement de Mercedes dans le rythme du jour de la course, laisse aux champions en titre une montagne à gravir avant la prochaine étape du programme double du Red Bull Ring dimanche.

Voyons les chiffres et voyons ce qui s’est vraiment passé à Speilberg dimanche.

Ci-dessous, j’ai assemblé “Best Case Race Pace” pour le GP de Styrie. J’ai extrait le meilleur tour de chaque pilote pour les tours entre 1-5, 6-10, 11-15…….65-71. J’ai ensuite fait la moyenne de ces temps en un seul temps pour comparer le delta entre les pilotes représentant finalement la relation de temps au tour de chaque pilote.

*Divulgation complète, le 71e tour de Lewis Hamilton a été ignoré afin de fournir une comparaison précise avec Max Verstappen.

Les leaders

Red Bull a pleinement pris la forme du championnat alors que Max Verstappen a remporté sa 14e victoire en carrière avec sa performance la plus dominante à ce jour, et un rêve est fait. Red Bull mène actuellement Mercedes de 40 points au championnat des constructeurs alors que Verstappen a porté son avance sur Hamilton à 18 points.

Aujourd’hui a marqué non seulement la course la plus forte de Red Bull depuis de nombreuses années, mais plus important encore, c’était le plus grand déficit de Mercedes en termes de rythme de course réel par rapport à un autre concurrent à tout moment au cours de l’ère actuelle du groupe motopropulseur hybride qui a commencé en 2014.

Selon le graphique ci-dessus, Max Verstappen était la voiture la plus rapide aujourd’hui en moyenne avec un peu moins de deux dixièmes, essentiellement une continuation de ce qui a été vu lors des qualifications entre les deux rivaux. Lewis n’a tout simplement pas pu suivre le rythme de Verstappen à aucun moment de la course, notamment vers la fin de la course en particulier.

Le point sensible qui a été le premier cycle d’arrêt aux stands pour Mercedes a été nettoyé aujourd’hui par Mercedes et Hamilton. Verstappen a eu le temps combiné le plus rapide des tours d’entrée et de sortie, mais ces temps incluent l’arrêt au stand.

Hamilton a passé 0,283 s de plus dans la voie des stands que Verstappen, mais n’était que 0,177 s plus lent sur le temps combiné des tours d’entrée et de sortie, donc il n’y a rien à dire ici car il était pratiquement mort même et il est communément connu à quelle vitesse l’équipe des stands Red Bull services à leurs chauffeurs.

Valtteri Bottas a récupéré de manière appropriée pour compléter un double podium Mercedes, une réduction marginale des dommages causés par la récente perte de points que Mercedes a subie contre Red Bull.

Il est à noter que Sergio Perez était en route pour la dernière place sur le podium, mais un changement de pneu arrière gauche lent et récurrent était juste suffisant pour aider Bottas à voler la position à la place.

Le rythme relatif parmi les quatre premiers est présenté dans le graphique ci-dessous.

Le reste

Lando Norris a de nouveau marqué comme le meilleur des autres en terminant cinquième et, chose intéressante, à un tour du leader. Lando Norris a réussi à maintenir sa quatrième place au championnat, derrière Perez de dix points et devant Bottas de huit.

Daniel Riccardo a retrouvé son rythme lors de la course précédente en France, mais l’a encore perdu en terminant 13e aujourd’hui, étonnamment quatre dixièmes par tour plus lent que son coéquipier Lando Norris.

Le résultat pour McLaren équivaut à une perte nette de quatre points constructeurs face à Ferrari. Malgré une séance de qualification quelque peu médiocre de Ferrari samedi, respectivement 7e et 12e pour Charles Leclerc et Carlos Sainz, et des dommages à l’aileron avant pour Leclerc dans le premier tour, les deux pilotes de la formation italienne se sont rétablis pour marquer ce qui devrait être interprété comme un maximum de points compte tenu des circonstances. .

Charles Leclerc a pris un contact bizarre juste après le virage 1 lors du premier tour de la course avec Pierre Gasly, ce qui a entraîné un arrêt inutile pour Leclerc pour réparer son aileron avant, et un abandon de piste pour Gasly. Charles Leclerc trouverait ses marques et livrerait une course épique à l’avant du milieu de terrain, et a reçu le prix du pilote de F1 du jour pour son excellent travail.

Derrière le combat des constructeurs en troisième position de McLaren contre Ferrari se trouvait la bataille de Lance Stroll dirigée par AlphaTauri, Aston Martin et Alpine. Gasly a abandonné dès le premier tour après qu’une crevaison d’un pneu ait entraîné une défaillance de la suspension au moment où il a pu ramener son challenger AT02 AlphaTauri dans la voie des stands pour l’entretien.

Gasly était dans le top dix mais malgré cela, AlphaTauri reste à deux points d’Aston Martin au championnat des constructeurs. Alpine continue d’être à la traîne alors qu’elle a eu du mal à ramener ses deux voitures à la maison pour des points sur une base constante.

Alpine compte actuellement 15 points de retard sur AlphaTauri et occupe la septième place du championnat des constructeurs.

Alfa Romeo continue d’être le leader des trois dernières équipes avec deux points sans que personne n’en marque à nouveau aujourd’hui, mais c’était serré. George Russell semblait être en lice pour les premiers points de Williams cette saison aujourd’hui, malheureusement, sa course s’est terminée avec un problème de groupe motopropulseur.

Kimi Raikkonen a tranquillement réalisé une course réussie, passant de la 18e place sur la grille à presque un point à la fin de ce qui était l’œuf de Pâques de la course.

L’oeuf de Pâques

Alors que l’accent était mis sur la bataille de tête, il y avait un tueur silencieux au milieu de terrain, et c’était la première stratégie de relais/pneu dur.

Tout le milieu de terrain l’a raté et cela a été la clé de la solide course de Raikkonen de la 18e à la 11e place. Plus particulièrement, cela a joué un rôle évident dans la récupération impressionnante de Leclerc, le sauvant probablement d’un train de stratégie de pneus tendres. Raikkonen et Leclerc ont couru le pneu dur pendant une durée égale de 36 tours, et surtout beaucoup plus longtemps dans la course que les principaux pilotes du milieu de terrain pourraient avec leurs pneus de premier relais tendres et moyens.

Clôture du triple en-tête

Une discussion avec un contributeur régulier du GP247 aknit a permis de souligner l’importance de la sélection des pneus, car la publication originale de Pirelli en février pour l’attribution des pneus pour le prochain GP d’Autriche était la gamme de pneus qui était à la place utilisée aujourd’hui pour le GP de Styrie. Deuxième étape du doublé, le GP d’Autriche de dimanche prochain présentera une gamme de pneus plus tendres rappelant le doublé de Silverstone l’an dernier.

Les prévisions météorologiques actuelles semblent être une réplique proche de la course de ce week-end avec une température de l’air ambiant de 27 °C actuellement affichée pour dimanche.

Avec un passage à la gamme de pneus plus tendres, il semble évident que nous pourrions voir principalement les pneus durs rouler en Q2 car ils seront effectivement les pneus moyens de cette semaine. Ou verrons-nous un tout nouveau format stratégique avec des équipes passant à deux arrêts car pas un seul pilote n’est allé dans les softs lors de son deuxième relais aujourd’hui ?