KartCMP1 : la crise des données de qualification de Spielberg

Max Verstappen a décroché sa septième pole position aujourd’hui, soulignant l’importance d’une solide première manche en Q3 alors que les deux pilotes Mercedes ont trébuché, et cela a été bien connu par l’énorme et bruyante « armée orange » de Verstappen.

Calculons les chiffres de la séance de qualification et découvrons ce qui s’est vraiment passé samedi au Red Bull Ring.

Progrès de développement : batailles d’année en année (2021 contre le tour de qualification précédent le plus rapide)

Progression du développement : batailles hebdomadaires (GP de Styrie contre GP d’Autriche)

-0.614 | Haas Ferrari -0.352 | McLaren Mercedes -0,170 | Aston Martin Mercedes -0.131 | Alfa Romeo Ferrari -0.129 | AlphaTauri Honda -0.121 | Red Bull Honda -0.118 | Mercedes-Benz -0.102 | Alpin -0,087 | Ferrari -0.021 | Mercedes

Red Bull Honda contre Mercedes et les chiffres

C’était la pole position numéro sept pour Max Verstappen, troisième d’affilée pour le Néerlandais ultra-rapide qui cherche à devenir le premier pilote de F1 de l’histoire à remporter une triple tête demain. C’était probablement le plus bruyant de sa carrière ainsi qu’une incroyable participation au fan club de Verstappen; l’« Armée orange » n’a pas seulement joué, mais a augmenté le volume pendant les qualifications, encourageant leur pilote à la pole position.

Hamilton a encore une fois perdu aux côtés de son équipe Mercedes. Non seulement ils connaissent une saison incroyablement mauvaise en ce qui concerne les pertes de développement d’une année sur l’autre, mais ils étaient l’équipe la moins avancée du GP de Styrie il y a à peine une semaine au GP d’Autriche cette semaine sur le même circuit. Mercedes s’est classée dernière dans la progression globale des temps au tour. C’est absolument déconcertant à quel point les choses se sont mal déroulées cette année pour l’équipe allemande.

Le graphique de progression ci-dessus montre des comparaisons du meilleur tour de chaque équipe aujourd’hui, par rapport à leur meilleur tour respectif des années précédentes. Les changements ne sont pas très différents de la semaine dernière lors des qualifications du GP de Styrie avec Williams et AlphaTauri en tête, plongeant dans une progression négative du temps au tour alors que tout le monde était juste un peu plus lent que les années précédentes.

Plus important encore cette semaine, les comparaisons avec la semaine dernière ont fourni un nouvel élément d’interprétation du rythme. Miraculeusement, Haas a mené la session en progression globale, 0,614 s plus rapide que la semaine dernière, ce qui suggère qu’ils n’ont pas extrait le plein potentiel de leur chasseur VF-21 par rapport à la semaine dernière. C’était à peu près la même chose pour McLaren car ils ont manqué de mettre leur challenger MCL35B en pole de moins d’une longueur de voiture.

En ce qui concerne les chiffres Red Bull contre Mercedes, si la semaine dernière n’a pas été assez mauvaise pour Mercedes, Red Bull a réussi à mettre un autre dixième entre eux et leur rival Mercedes. Comme la semaine dernière, Hamilton et Bottas n’ont pas réussi à se connecter dans le premier secteur, bien derrière le trio de tête et n’ont jamais pu récupérer tout au long du tour malgré un secteur intermédiaire violet marginal de Bottas. Le résultat cumulé voit le meilleur qualifié de Mercedes et le numéro un de Mercedes nouvellement signé, Lewis Hamilton s’accrochant à peine à une position de départ de deuxième ligne. Hamilton s’élancera en quatrième position, à une distance de 24 m derrière la voiture RB16B de Verstappen en pole position sur la grille du GP d’Autriche.

Top cinq des meilleurs tours de bataille

Légende

Le secteur le plus rapide de tous les conducteurs

Le secteur des meilleurs pilotes personnels

Le meilleur secteur des conducteurs non personnels

Comparaison du meilleur tour

Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3

Meilleur tour

VER

16.203

28,279

19.238

1:03.720

NI

16.111

28.382

19.275

1:03.768

PAR

16.144

28.442

19.404

1:03.990

JAMBON

16.319

28.320

19.375

1:04.014

BOT

16.376

28.243

19.430

1:04.049

Remarques

Verstappen +0,029 en S1 et +0,001 en S3 au meilleur personnel [and Purple]

Perez +0,041 en S2 à PB

Hamilton +0,021 en S3 en PB

Bottas +0,025 en S1 & +0,005 en S3 au PB

Bataille de coéquipiers

-0.951 | Norris DEF. Ricciardo -0.642 | Russell DEF. Latifi -0,579 | Alonso DEF. Ocon -0.524 | Schumacher DEF. Mazépin -0.270 | Verstappen DEF. Pérez -0.227 | Giovinazzi DEF. Räikkönen -0.166 | DEF gazeux. Tsnunoda -0,054 | Vettel DEF. Balade -0.041 | Sainz DEF. Leclerc -0,035 | Hamilton DEF. Bottas

Chanceux Treize pilotes couverts en moins d’une seconde [Again]

Tout comme lors de la séance de qualification du GP de Styrie, 13 voitures se sont qualifiées à une seconde de Verstappen. Ferrari a notamment été englouti, les deux pilotes ayant raté le dernier segment des qualifications en Q3 après avoir tenté avec confiance d’avancer sur le pneu composé moyen, similaire à celui des leaders. Malheureusement, Ferrari continue de courir après le rythme des qualifications de samedi après avoir perdu sa forme de samedi depuis que Charles Leclerc s’est qualifié en pole pour le GP d’Azerbaïdjan il y a quatre courses.

McLaren a volé la vedette avec Lando Norris trouvant trois dixièmes et demi de son meilleur tour la semaine dernière et a presque pris la pole position dans le processus, manquant de moins d’une longueur de voiture. Norris a été stupéfait par une forme exceptionnelle, près d’un dixième de mieux que Verstappen dans le secteur 1 et près d’une seconde complète devant son coéquipier de McLaren Daniel Ricciardo au cours de leurs meilleurs tours respectifs.

M. Saturday, le pilote Williams, George Russell, a transformé sa course manquée en Q3 par seulement 0,008 seconde la semaine dernière en un succès cette semaine, se classant éventuellement neuvième, contre 18e sur 20 pour son coéquipier canadien Nicholas Latifi. Avant le GP d’Autriche, le double champion du monde alpin Fernando Alonso a déclaré que seules les voitures rapides ont le luxe d’utiliser un pneu à un composé plus dur en Q2 et ont ainsi un avantage dans la course en partant avec un pneu plus dur. dans la course où le milieu de terrain n’a pas ce luxe. George Russell est bien connu pour avoir défié les pronostics samedi, le jeune Britannique a réussi à acheter un ticket pour la phase finale des qualifications en réalisant un impressionnant tour en Q2 de manière spectaculaire alors qu’il était sur le même composé de pneus que les leaders de la deuxième pire voiture de la saison. grille, faire exactement ce qu’Alonso a suggéré n’était pas faisable.

Williams est actuellement dans une bataille de championnat à seulement deux points d’Alfa Romeo et même à zéro point avec Haas. Une arrivée aux points est désespérément nécessaire dans leur combat pour sortir du bas du classement du championnat.

Autres notables

Fernando Alonso était 0.384s plus lent en Q2 qu’il ne l’était en Q1 Pierre Gasly et Yuki Tsnoda sont dans une excellente position de frappe pour maximiser les points pour AlphaTauri.

Ordre de qualification – Bataille au rythme des équipes

+0,000 | Red Bull Honda +0.048 | McLaren Mercedes +0.294 | Mercedes +0.387 | AlphaTauri Honda +0,752 | Alpin +0.773 | Aston Martin Mercedes +0.833 | Williams Mercedes +0.839 | Ferrari +1.062 | Alfa Romeo Ferrari +1.707 | Haas Ferrari

L’oeuf de Pâques

Une confrontation Mercedes contre Honda a eu lieu au troisième trimestre alors que les équipes propulsées par Renault et Ferrari n’ont pas réussi à se qualifier. Wow!