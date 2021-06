KartCMP1 : la crise des données de qualification pour la Styrie

Mercedes et Lewis Hamilton se sont retrouvés sous la pression extrême de Red Bull alors que Max Verstappen faisait monter la température avec son meilleur tour en pole position en Formule 1 à ce jour.

Voyons les chiffres de la séance de qualification du Grand Prix de Styrie 2021 et découvrons ce qui s’est vraiment passé au Red Bull Ring samedi.

Progrès de développement : batailles d’année en année (2021 contre le tour de qualification précédent le plus rapide)

Red Bull Honda contre Mercedes

C’était une puissante sixième pole position pour Max Verstappen et une fois de plus une solide performance globale de Red Bull. Pendant la course jusqu’au week-end, Lewis Hamilton a exprimé le besoin pour lui et son équipe Mercedes de maximiser “absolument tout” pour donner à Red Bull une course pour leur argent.

Malheureusement pour Hamilton, c’est Verstappen qui a tout maximisé en réalisant le seul temps inférieur à 1:04 de la séance. La faiblesse la plus prononcée d’Hamilton et Verstappen en qualifications cette année a été des courses initiales toujours molles en Q3, mais aujourd’hui, le Néerlandais a abaissé le boom de la Q3 avec son tour de pole brutalement rapide et final lors de sa première tentative.

Le graphique de progression ci-dessus montre des comparaisons du meilleur tour de chaque équipe aujourd’hui, par rapport à leur meilleur tour respectif des années précédentes. Williams a ouvert la voie en termes de développement, améliorant son tour de 2020 de 0,496 seconde.

Le challenger AT02 d’AlphaTauri a brillé avec un deuxième meilleur résultat de développement, et nettement plus rapide que le meilleur tour de l’année dernière également. Red Bull est un incroyable troisième meilleur en développement avec l’aide d’un tour parfait de Verstappen. McLaren est revenu en tête du classement après une séance de qualification désastreuse la dernière fois au GP de France.

Le résultat pour Red Bull et Mercedes est similaire à celui du GP de France. Alors que les nouvelles sont bonnes pour Red Bull, le cauchemar qu’est 2021 pour Mercedes semble être celui qui les hantera pour le reste de la saison. Mercedes a réalisé le pire développement au cours des années précédentes en France parmi toutes les équipes, et ce n’est pas une bien meilleure performance aujourd’hui, enregistrant le huitième meilleur de cette session.

Mercedes a terminé la séance une seconde plus lentement que son meilleur tour l’an dernier, perdant sept dixièmes dans une bataille directe contre Red Bull en comparaison. Les pertes sont surprenantes et, étonnamment, ne sortent pas de l’ordinaire car le résultat d’aujourd’hui est conforme à ceux déjà affichés cette année pour Mercedes.

Top trois des meilleurs tours de bataille

Légende

[Purple Sector] Le secteur le plus rapide de tous les conducteurs

[Green Sector] Le secteur des meilleurs pilotes personnels

[Yellow Sector] Le meilleur secteur des conducteurs non personnels

Meilleur tour

1:03.841 | VER 1:04.035 | BOT +0.194 1:04.067 | HAM +0.226

Bataille de coéquipiers

-0.688 | Norris DEF. Ricciardo -0.643 | Alonso DEF. Ocon -0,516 | Giovinazzi DEF. Räikkönen -0,504 | Russell DEF. Latifi -0.328 | Leclerc DEF. Sainz -0.327 | Verstappen DEF. Pérez -0.278 | DEF gazeux. Tsnunoda -0.212 | Balade DEF. Vettel -0.151 | Schumacher DEF. Mazepin -0.032 | Bottas DEF. Hamilton

Chanceux Treize pilotes couverts en moins d’une seconde

Aidés par le circuit Red Bull Ring ayant le tour le plus court du calendrier actuel cette année, treize pilotes se sont retrouvés à moins d’une seconde de la spectaculaire pole position de Verstappen.

Parmi eux, les pilotes McLaren et Ferrari ont eu une séance chaude et froide. McLaren et Ferrari sont dans une course de championnat entre eux, bien derrière la bataille de tête entre Red Bull et Mercedes, mais loin devant les autres.

Ce fut une autre mauvaise séance pour Ferrari, la deuxième consécutive après une séance de qualifications tout aussi terrible et bien documentée et sonnant l’alarme. Les problèmes de Ferrari ont été aggravés par une résurgence du rythme de qualification de McLaren avec Lando Norris en tête du quatuor de pilotes McLaren/Ferrari avec un résultat exceptionnel en quatrième position en séance de qualification.

Charles Leclerc a su tirer le meilleur parti de son challenger SF21 malgré sa défaite face à Norris et notamment Pierre Gasly dans l’AlphaTauri. Carlos Sainz et Daniel Ricciardo, quant à eux, étaient éloignés du rythme de leurs coéquipiers, Ricciardo étant présenté comme ayant le plus grand delta de temps au tour par rapport à un coéquipier, + 0,688 seconde à Norris.

Autres notables

M. samedi, le pilote Williams George Russell manque l’apparition en Q3 par 0,008 seconde. Pierre Gasly continue d’impressionner tranquillement alors qu’AlphaTauri prend vie. Une solide performance de Yuki Tsnuoda, départ en huitième position pour demain. Fernando Alonso neuvième pour Alpine; son coéquipier Esteban Ocon 17e. Chaque Pilote a réalisé son meilleur tour dans sa phase finale de qualification respective.

Ordre de qualification – Bataille au rythme des équipes

+0,000 | Red Bull Honda +0.194 | Mercedes +0.279 | McLaren Mercedes +0.395 | AlphaTauri Honda +0.631 | Ferrari +0.733 | Alpin +0.822 | Aston Martin Mercedes +0.830 | Mercedes-Benz +1.072 | Alfa Romeo Ferrari +2.200 | Haas Ferrari