Kartik Aaryan brise enfin le silence à sa sortie de « Dostana 2 » de Karan Johar

« Ne fait pas partie des camps de Bollywood, ici pour le talent », Kartik Aaryan à la sortie de Dostana 2

La dernière sortie de l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan, Dhamaka, a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques de cinéma, et sa performance en tant que journaliste de télévision a été applaudie. L’acteur qui a déjà son assiette pleine de films comme Bhool Bhulaiyaa2, Freddy et Shehzada, a récemment rompu son silence en quittant Dostana 2 la controverse du clan Karan Johar. Il est rapporté que l’acteur avait déjà tourné quelques scènes pour Dostana 2 avec Janhvi Kapoor avant qu’il ne soit annoncé que son rôle serait refondu.

Lors de l’Agenda AajTak 2021, lorsque Kartik a été interrogé sur l’intégralité de l’épisode de sa sortie du film, il a déclaré qu’il était arrivé là où il en était grâce à son « talent » et ne faisait partie d’aucun « camp de Bollywood » et continuera de le faire. le même à l’avenir.

Dostana 2, une suite de Priyanka Chopra – John Abraham et Abhishek Bachchan starrer rom-com a été annoncé en 2019. Des photos BTS du tournage ont également été partagées sur les réseaux sociaux. Mais le tournage prévu en 2020 a dû être bloqué en raison de la pandémie de Covid. Cependant, avant que la maison de production ne puisse recommencer le tournage, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’acteur avait eu des retombées avec Karan Johar et pourrait être retiré du projet.

Bientôt, une déclaration a été publiée par Dharma productions indiquant que le film de Collin D’Cunha sera refondu pour le rôle de Kartik Aaryan et, en raison de circonstances professionnelles, les deux parties ont décidé de garder un silence digne. Une source proche de Dharma a déclaré à Indian Express que Kartik avait démissionné en raison de « différences créatives ». Il n’y a pas eu de mise à jour sur le nouveau casting depuis.

Kartik a précédemment avoué dans une interview avec RJ Siddharth Kannan qu’il ne s’inquiétait que pour sa famille qui est touchée par le processus/les controverses.

