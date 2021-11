Kartik Purnima 2021 : La plus longue éclipse lunaire du siècle devrait se produire le 19 novembre ; Voici tout ce qu’il faut savoir

L’éclipse du 19 novembre sera une éclipse lunaire partielle. (Image représentative)

Kartik Purnima 2021 : Kartik Purnima devrait avoir lieu le 19 novembre de cette année. C’est une occasion propice selon le calendrier hindou, et à cette occasion, les gens se baignent dans le fleuve sacré Ganga et font des dons. Ils prient également le Seigneur Vishnu à cette occasion. Cependant, comme cela s’est produit l’année dernière, Kartik Purnima 2021 coïncide avec une éclipse lunaire. Mais pas n’importe quelle éclipse lunaire. L’éclipse lunaire qui se produira le 19 novembre 2021 sera la plus longue éclipse lunaire du siècle. Voici tout sur l’éclipse et quand et où la regarder.

Eclipse lunaire de novembre 2021

L’éclipse du 19 novembre sera une éclipse lunaire partielle, mais l’ombre de la Terre sur la Lune la couvrira presque complètement. Selon l’agence spatiale américaine NASA, l’éclipse lunaire partielle durera 3 heures et 28 minutes. Pendant ce temps, 97% de la Lune sera recouverte par l’ombre de la Terre.

Éclipse lunaire 2021 : quand et où regarder

Étant donné que l’éclipse est la plus longue éclipse lunaire du siècle, la majeure partie du monde serait capable de regarder l’éclipse. Cependant, malheureusement, l’Inde n’est pas dans cette liste. L’Inde attrapera cette éclipse à la toute fin de l’éclipse. L’éclipse pénombrale lunaire, au cours de laquelle l’ombre de la Terre recouvre la Lune, commencera à 11h32, heure de l’Inde, et l’éclipse lunaire partielle commencera à 12h48. L’éclipse sera à son apogée à 14h32 et l’éclipse partielle se terminera à 16h17. L’éclipse ne sera visible en Inde pendant aucune de ces périodes car elle se trouve sous l’horizon.

Mais, l’éclipse pénombrale devrait se terminer à 17h33, et à ce moment-là, le lever de la lune aurait eu lieu, ce qui signifie que les habitants de certaines parties de l’Inde du nord et de la majeure partie de l’Inde de l’Est ne pourraient voir qu’une petite partie de la partie pénombre de l’éclipse lunaire. Tout l’ouest et le sud de l’Inde ne pourront capter aucun aspect de l’éclipse.

