Karting disgrâce Luca Corberi interdit 15 ans

Corberi a attendu au bord de la piste après avoir été expulsé de la finale KZ à Lonato, dans le nord de l’Italie, en octobre dernier et a lancé le carénage avant de son kart sur son rival Paolo Ippolito alors qu’il s’approchait à 100 km / h.

Le tribunal international de la FIA a déclaré dans un communiqué que le joueur de 23 ans avait également attaqué physiquement Ippolito après la course, les pères des deux karters se joignant également à la mêlée.

«Le combat a atteint un point où les pères et les fils se frappaient», dit-il.

L’incident, largement partagé sur les réseaux sociaux, a incité le champion du monde de Formule 1 2009 Jenson Button à demander une interdiction de vie. Corberi a annoncé par la suite qu’il se retirait du sport automobile.

Le tribunal de la FIA a déclaré dans son raisonnement complet que le carénage, pesant au moins 1,3 kg, aurait pu causer de graves blessures au cou s’il avait heurté Ippolito.

Le Champion du Monde de Formule 1 2009 Jenson Buton et des personnalités de la FIA ont appelé à une interdiction à vie pour le pilote disgracié. (Reportage par Alan Baldwin; Photo: Vroom Kart)

Luca Corberi vient de détruire toute chance qu’il avait dans une carrière de course après son comportement dégoûtant aujourd’hui aux championnats du monde FIA ​​Karting. Son père est propriétaire du circuit et on voit le pouvoir conduire le gars dans un mur, interdiction de vie pour ces deux idiots s’il vous plaît https://t.co/uzWD1cDJ9w

– Jenson Button (@JensonButton) 4 octobre 2020