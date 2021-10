KartRider: Drift – un jeu de course de karting gratuit – débarque sur PS4 et PS5 en 2022

Si vous êtes un grand fan de jeux de course de karting comme Mario Kart, Crash Team Racing ou le Chocobo GP curieusement revisité (à venir), alors vous aimerez probablement le look de KartRider : Dérive.

« Tout en gardant la nostalgie vivante, ce nouveau titre introduit des graphismes de nouvelle génération utilisant Unreal Engine 4 ainsi que des systèmes de jeu améliorés et une prise en charge complète du jeu croisé et de la progression croisée », indique un article sur le blog PlayStation. https://youtu.be/4Ka1EIOif74

Dans la bêta fermée, deux modes de jeu seront disponibles : le mode Objet et le mode Vitesse.

En mode Objet, vous pouvez collecter des objets tout en courant sur la piste et utiliser les objets que vous collectez à votre avantage (comme vos jeux de course de karting standard). En mode vitesse, vous devrez avoir de la finesse dans la dérive et l’utilisation des boosts – c’est pour les joueurs qui « apprécient les courses rapides et compétitives », apparemment.

Vous pourrez également personnaliser votre kart, vos pilotes et vos effets de course.

Si vous aimez le look du jeu, alors vous serez pratiquement étourdi d’apprendre que le titre aura une version bêta de 8 décembre, qui comportera plus de 30 pistes différentes disponibles dès le début. Nexon nous gâte, hein ?

« Dans cette prochaine version bêta fermée, vous pourrez jouer en ligne sur PlayStation 4 pour rivaliser avec les coureurs du monde entier en temps réel », poursuit le blog. Ce n’est pas explicitement mentionné dans l’article, mais il va de soi que vous pourrez également jouer à cette version bêta via la rétrocompatibilité sur votre PS5.

« Défiez vos amis quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouent et ne profitez d’aucune barrière, sans murs payants ni éléments de course payants », affirme un communiqué de presse.

Pour vous inscrire à la bêta fermée de cette année avant le lancement du jeu en 2022, vous devez visiter le site officiel de KartRdier : Drift.

