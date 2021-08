Karur Vysya Bank annonce une croissance marginale de son bénéfice net au premier trimestre à Rs 109 crore

Le coût des dépôts s’est amélioré de 84 points de base (pb) à 4,53 % au cours du trimestre contre 5,37 % à la même période l’année précédente, a indiqué KVB dans un communiqué.

Karur Vysya Bank (KVB) a enregistré mercredi une croissance marginale de son bénéfice net à Rs 109 crore pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 106 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le revenu total de la banque était légèrement inférieur à Rs 1 596 crore au cours du trimestre sous revue par rapport à Rs 1 693 crore au cours de la même période l’année dernière. NIM) s’élevait à 3,55%.

Le coût des dépôts s’est amélioré de 84 points de base (pb) à 4,53 % au cours du trimestre contre 5,37 % à la même période l’année précédente, a indiqué KVB dans un communiqué. Les revenus autres que d’intérêts (y compris les bénéfices de trésorerie) sont tombés à 220 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport à 317 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice21, lorsqu’il y avait un bénéfice de trésorerie plus élevé de 178 crores de Rs gagné, par rapport à 35 crores de Rs au cours de la période actuelle.

Les revenus basés sur les commissions et les frais se sont améliorés de Rs 26 crore à Rs 147 crore contre Rs 121 crore tandis que les dépenses d’exploitation se sont élevées à Rs 429 crore par rapport à Rs 405 crore. KVB a déclaré que son activité totale s’élevait à 1 16 713 crores de roupies, enregistrant une croissance de 7,4%. Le portefeuille de crédit a augmenté de 8% et les avances brutes se sont élevées à Rs 52 315 crore, contre Rs 48 617 crore. L’amélioration de la souscription de crédit dans le segment des commerces de détail et des entreprises ainsi que le portefeuille de prêts de bijoux, soutenus par le traitement numérique et l’amélioration de l’approvisionnement des prêts via divers canaux ont contribué à la croissance du crédit.

Le portefeuille de prêts Jewel a enregistré une croissance de Rs 3 258 crore (32,8%) et était de Rs 13 206 crore. Le total des dépôts a augmenté de 4 333 crores de Rs (7%) à 64 398 crores, contre 60 065 crores de Rs. La croissance a été dirigée par une amélioration soutenue du portefeuille de CASA et des dépôts à terme de détail, a-t-il déclaré. Le NPA brut a baissé à 7,97 % contre 8,34 % tandis que le NPA net a augmenté à 3,69 % contre 3,44 %. La couverture des provisions s’élève à 72,40 %.

Sur le front de l’adéquation des fonds propres, la banque a déclaré que le CRAR de Bâle III était de 19,06 % (avec un ratio CET1 de 17,04 %), contre 18,14 %.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.