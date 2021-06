Karura Network lève 0M en push pour une fente dans la vente aux enchères Kusama Parachain

Polkadot (POINT)

Karura Network lève 100 millions de dollars pour une machine à sous dans la vente aux enchères de Kusama Parachain

Réseau financier décentralisé, Karura a levé 100 millions de dollars avant les enchères parachain du réseau canari de Polkadot, Kusama.

L’argent, équivalent à 200 000 jetons KSM, provenait d’un prêt participatif qui comprenait plus de 8 500 contributeurs du portail de Karura.

Les contributeurs de Kaura gagnent des jetons KAR

Dans une annonce, Karura a révélé que plus de 900 adresses sur l’échange Kraken ont également contribué au tour de table.

Pour chaque jeton natif de Kusama (KSM) donné, les contributeurs ont récupéré 12 jetons natifs de Karura (KAR). Ces jetons KAR peuvent être utilisés une fois le bail parachain de Karura terminé après 48 semaines.

Karura a révélé qu’il prévoyait d’exécuter une parachain qui fournit une suite complète de services de finance décentralisée (DeFi) sur Kusama. Cela inclurait un teneur de marché automatisé inter-chaînes et un stablecoin garanti par divers actifs inter-chaînes.

Karura est le réseau frère d’Acala, l’un des premiers hubs DeFi de Polkadot. Karura et Acala sont tous deux soutenus par certains des plus grands fonds de capital-risque de l’industrie de la cryptographie, comme Coinbase Ventures.

Le co-fondateur et PDG d’Acala et Karura Ruitao Su, a déclaré que le soutien incroyable que Karura a reçu jusqu’à présent dépeint une demande croissante de produits financiers interopérables et décentralisés. Bette Chen, co-fondatrice et COO de Karura, a ajouté :

« Nous sommes époustouflés par le soutien de la communauté au lancement de Karura, alors que nous apportons DeFi à la communauté de Kusama. C’est excitant de voir la communauté adopter ce nouveau modèle éthique et efficace pour amorcer des projets de blockchain. Nous écrivons l’histoire ensemble.

Karura est une application d’échange de jetons conçue pour fournir aux utilisateurs une plate-forme leur permettant de créer et d’utiliser des applications DeFi évolutives sans frais de transaction importants ni opérations externes entre les chaînes.

Acala prévoit d’exploiter ses parachaines DeFi sur Polkadot et Kusama pour desservir les deux communautés. À terme, les deux réseaux seront interopérables une fois que Polkadot et Kusama seront reliés. DOT -8.37% Polkadot / USD DOTUSD $ 21.43

-1,79 $-8,37 % Volume 1,47 b Variation -1,79 $ Ouvert 21,43 $ Circulation 951,39 m Capitalisation boursière 20,39 b 11 min Le réseau Karura lève 100 millions de dollars pour un créneau dans la vente aux enchères de Kusama Parachain 2 d L’écosystème Polkadot franchit une étape avec la mise en service de la première parachain fonctionnelle de Kusama 1 w ETH 2.0 est déjà le plus grand réseau de preuve de participation et Vitalik ne se soucie pas des concurrents KSM -10,72 % Kusama / USD KSMUSD 423,84 $

-45,44 $-10,72 % Volume 500,11 m Variation -45,44 $ Ouvert 423,84 $ Circulation 8,47 m Capitalisation boursière 3,59 b 11 min Le réseau Karura lève 100 millions de dollars pour un créneau à Kusama Parachain Auction 2 d L’écosystème Polkadot franchit un jalon alors que la première parachaîne fonctionnelle de Kusama est mise en service 2 w Polkadot ne produisant pas de blocs, les validateurs de réseau ont été invités à rétrograder les nœuds

Fondé en 2019 par Gavin Wood, Kusama est un réseau multi-chaînes qui permet aux blockchains de se connecter pour l’interopérabilité, l’évolutivité et la sécurité du réseau plug-and-play.

Augmentation de la demande de jetons DOT et KSM

La semaine dernière a été quelque peu haussière pour DOT et KSM. Cela peut être dû au fait que les développeurs de réseau achètent les jetons pour enchérir sur les emplacements Parachain sur les projets.

Un autre facteur pouvant être attribué à la tendance haussière des actifs est l’annonce récente du capital-risqueur Master Ventures.

Master Ventures a annoncé le lancement d’une entreprise de 30 millions de dollars pour soutenir et financer les offres Parachain de projets de blockchain de niveau 1 qui souhaitent gagner un emplacement Parachain sur la chaîne de relais Polkadot.

La société a également noté que ses recettes aideraient les projets à un stade précoce à se lancer au sommet des écosystèmes de Polkadot et de Kusama.

Cette annonce a fait augmenter le DOT de 27,91 % à 29,21 $ la semaine dernière. Le KSM de Kusama a également grimpé jusqu’à 39,35% à 511,91 $ au cours de la même période.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.