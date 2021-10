Karwa Chauth : DDLJ à Kabhi Kushie Kabhi Gham – Comment Bollywood en a fait un festival pan-indien

Une scène de Karwa Chauth de Kabhi Kushie Kabhi Gham avec Shah ukh Khan et Kajol

Retour à l’âge d’or du grand écran lorsque la caméra zoome sur Shah Rukh Khan alors qu’il casse tranquillement rapidement pour une Kajol agitée se préparant à contrecœur pour son mariage. Retournez maintenant au présent où les femmes de tous âges font la queue devant les créateurs de mehendi devant Karwa Chauth pour se parer les mains et graver le nom de leur partenaire avec des couleurs végétales.

Bollywood a eu une influence infinie sur la vie des Indiens avant l’apparition des médias sociaux. Du choix de leurs sentiments mode aux qualités d’un partenaire de vie, les cinéphiles ont suivi le cinéma, et l’observation des festivals en fait partie. Ainsi, quand Aditya Chopra a fait de Karwa Chauth une troupe de romance à Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, une tradition séculaire a retrouvé un regain d’intérêt parmi la nouvelle génération, dûment estampillée par le couple le plus romantique à l’écran des années 90, Shah Rukh Khan et Kajol .

Les celluloïdes créent un désir chez les individus de vivre comme leurs acteurs, personnages préférés, ce qui crée à son tour un marché pour répondre à ces besoins. Par conséquent, du mehendi sportif au port de vêtements traditionnels et de bijoux lourds, les femmes font de leur mieux pour participer au festival. Non seulement les parties matérialistes, cela devient un moyen pour un couple de raviver leur romance. De cette façon, Karwa Chauth est allé au-delà des États car il était principalement célébré dans le nord de l’Inde.

Après DDDLJ, voici quelques-unes des scènes emblématiques de Bollywood qui ont fait de Karwa Chauth un phénomène pan-indien

Hum Dil De Chuke Sanam

Il est intéressant de voir comment Bollywood parvient la plupart du temps à créer un dilemme pour l’actrice observant Karwa Chauth qui jeûne à contrecœur pour l’un mais aspire à une autre personne. Le film avait une chanson entière dédiée à Karwa Chauth. La chanson est une séquence de rêve où Nandini (Aishwarya Rai) jeûne pour son amour Sameer (Salman Khan) alors qu’elle est célibataire.

Kabhie Kushie Kabhi Gam

La longue séquence de chansons (Bole Chudiya) où le plus jeune membre de la famille imagine la réunion de toute la famille est restée longtemps un hymne du festival. Le film explique également toute la tradition de recevoir le sargi de la belle-mère et sa signification, ce qui en fait un matériel de préparation pour les jeunes mariées.

Hum Aapke Hain Koun

Madhuri Dixit et Salman Khan ont apporté beaucoup de malice et d’enjouement à cette scène de Karwa Chauth. Depuis le début de Maye Ni Maye, les deux échangent constamment des clins d’œil, des regards charmeurs et des yeux rêveurs l’un vers l’autre, rendant leurs sentiments encore plus forts au fur et à mesure que la nuit avance.

Baghban

La séquence de Karwa Chauth du film était plus sur la séparation que sur la romance entrecoupée d’une chanson apaisante. Pour un film mettant en vedette des acteurs légendaires, Amitabh Bachchan et Hema Malini, vous savez que vous ressentirez des émotions expressives. Même lorsque la paire de tête est séparée par des kilomètres, ils ne renoncent pas aux traditions et dans un moment émouvant, les deux rompent leur jeûne après avoir exprimé leur amour l’un pour l’autre au téléphone.

