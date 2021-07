Kash Doll s’associe à Juicy J pour un nouveau single “Like A Pro”

rappeur, entrepreneur et actrice de Detroit Poupée Kash a sorti son nouveau morceau très attendu et “Like A Pro”, qui met en vedette Juicy J. Le morceau est accompagné d’une vidéo avec paroles et est arrivé via Republic Records.

Comme toujours, Kash arrive avec le genre de feu lyrique brut qui l’a rendue si attrayante pour un large éventail de fans de rap. Sur un rythme de retour à haute énergie, elle livre une barre torride et vantarde après l’autre avec Juicy J la rejoignant sur le crochet sauvagement accrocheur.

Son plus récent single « Thumbin » a déjà accumulé des millions de streams à ce jour. De plus, HotNewHipHop a fait l’éloge du “refrain addictif et des quantités abondantes de paroles citables” du morceau, tout en le saluant comme “le prochain grand succès sur les plateformes de partage de vidéos courtes comme TikTok et Triller”.

Le morceau est arrivé dans la foulée de sa collaboration éliminatoire avec DJ Famous – « Bad Azz » avec Mulatto et Benny The Butcher, qui a amassé 9 millions de streams et compte. Au-delà des fonctionnalités de REVOLT, Pitchfork, Brooklyn Vegan et plus encore, UPROXX a déclaré: “Kash Doll, DJ Infamous, Mulatto et Benny The Butcher montrent pourquoi la concurrence est folle avec ‘Bad Azz’. ”

Kash Doll, qui a recueilli plus d’un milliard de streams dans le monde depuis sa signature avec Republic Records, continue de se présenter partout cette année. Elle figure sur « Hoops » de Saweetie aux côtés du légendaire Sel-N-Pepa du célèbre Space Jam : Une nouvelle bande-son héritée. Elle montera sur scène au Detroit Summer Fest le 13 août, en plus d’un concert au Migos’ Culture III Las Vegas Weekender le 15 octobre et Rolling Loud LA le 10 décembre. Elle apparaîtra dans un rôle récurrent dans STARZ’ Black Mafia Family, qui sortira le 26 septembre.

Kash Doll continue de faire des vagues. Recevant les éloges de la critique de Vulture et de Marie Claire, Essence a salué: “S’il y a un rappeur qui peut nous apprendre une chose ou deux pour rester confiant, c’est Kash Doll.” Pendant ce temps, elle a invité sur “Friday Night Cypher” de Detroit 2, qui domine les charts de Big Sean, et s’est associé à HoodCelebrityy pour “So Pretty”.

Achetez ou diffusez « Like A Pro ».