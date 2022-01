Kash Farooq prend sa retraite à 26 ans

L’équipe du Britannique d’origine pakistanaise Ukashir Farooq (16-1, 6 KOs) a annoncé sa retraite de la boxe à 26 ans.

Farooq, qui combattait au poids coq, a rencontré un problème inattendu après un examen médical par la Fédération britannique, et a dû annoncer quelque chose de si imprévu et indésirable pour quelqu’un qui avait encore tant à dire dans le monde du sport. Il avait été champion écossais et britannique, ainsi qu’un prétendant au titre du Commonwealth dans ce qui était sa seule défaite contre Lee McGregor, dans une décision partagée très serrée.

Kash Farooq avait combattu deux fois en 2021, avec deux belles victoires qui l’avaient propulsé à deux titres intermédiaires WBC chez les poids coq, et il était classé dans le top 15 mondial dans ce corps et dans la WBO. Une revanche était attendue début 2022 entre lui et McGregor avec le titre européen de l’écossais en jeu. Désormais, il continuera à être lié au sport, découvrant de nouveaux talents dans son territoire d’adoption, l’Écosse, une terre qui l’a accueilli en tant que réfugié quand il était petit.