Kash sur la tête du tonneau | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le complot contre le président de Lee Smith: la véritable histoire de la façon dont le membre du Congrès Devin Nunes a découvert le plus grand scandale politique de l’histoire des États-Unis est l’une des clés pour comprendre le canular russe que nous a apporté la campagne Clinton, le Parti démocrate et le FBI. J’ai écrit à ce sujet lors de sa publication à l’automne 2019. Avec la permission de Lee, j’ai également publié un bref extrait touchant la composante médiatique de la saga sous la rubrique «CNN et le dossier Steele».

Recruté au ministère de la Justice, Kash Patel était le bras droit du représentant Nunes pour démêler le canular. Le rédacteur en chef d’Epoch Times, Jan Jekielek, a pensé revoir et mettre à jour l’histoire avec Patel dans l’interview formidable ci-dessous. Daniel Chaitin et Jerry Dunleavy des examinateurs de Washington ont couvert l’interview comme une nouvelle dans leur article du 23 mars: «Adam Schiff ‘a pris l’appât’ avec un mémo de la FISA, a déclaré l’ex-enquêteur de la maison Intel.

Malgré le comportement affable de Patel, c’est une interview dévastatrice. Cela ajoute de la profondeur à notre compréhension d’Adam Schiff et de ses collègues démocrates comme des malfaiteurs menteurs, pour le dire poliment. Non pas que nous ne le savions pas déjà, mais cette interview permet de compléter le tableau.

Citation (vers 36h00): «Clôture? Pour moi, la clôture est synonyme de responsabilité. »

