Kashima Antlers accueille le FC Tokyo

le Bois de Kashima joue ce dimanche à 10h00 son treizième match de la Ligue japonaise J1 contre la FC Tokyo dans le Stade de football de Kashima.

le Bois de Kashima vise à ajouter une victoire à la treizième journée après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-3 à Yokohama dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa, avec des buts de Est ce que je, Shirasaki Oui Machida. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans quatre des 11 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 15 buts pour et 13 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo a subi une défaite à la Yokohama F. Marinos dans le dernier match (0-3), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Avant ce match, le FC Tokyo il avait gagné dans quatre des 12 matchs disputés dans la Ligue japonaise J1 cette saison et a un bilan de 17 buts marqués contre 21 buts reçus.

En tant que local, le Bois de Kashima il a gagné deux fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul deux fois en six matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. À la maison, le FC Tokyo a un bilan d’une défaite et trois nuls en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Bois de Kashima ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de football de Kashima, obtenant ainsi six victoires, trois défaites et quatre nuls en faveur de la Bois de Kashima. À son tour, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs invaincus à domicile contre FC Tokyo. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en août 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour le Bois de Kashima.

Actuellement, les équipes sont à égalité à 15 points au classement de la Ligue japonaise J1, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. le Bois de Kashima est en dixième position alors que, pour sa part, le FC Tokyo il est onzième en attendant le prochain match.