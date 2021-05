Kashima Antlers ajoute trois points après avoir dépassé le FC Tokyo (3-0)

05/09/2021 à 12:01 CEST

le Bois de Kashima a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à FC Tokyo pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade de football de Kashima ce dimanche. le Bois de Kashima a affronté le match avec optimisme après avoir gagné à domicile par un score de 0-3 à Yokohama. Concernant l’équipe visiteuse, le FC Tokyo il a été battu 0-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Yokohama F. Marinos et accumulé quatre défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble de Kashima est neuvième, tandis que le FC Tokyo Il est treizième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Bois de Kashima, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade de football de Kashima avec un peu de Machida en minute 22. Après un nouveau coup, a augmenté le score de l’équipe locale, qui s’est distancée grâce à l’objectif de Yuta matsumura peu de temps avant la fin, précisément à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Kashima, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Ueda dans la foulée, en 87, terminant le match sur un résultat 3-0 dans la lumière.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Juan Alano, Endo, Diego Pituca, Ueda Oui Koizumi remplacer Yuta matsumura, Shirasaki, Araki, Léo Silva Oui Est ce que je. Les changements de la FC Tokyo Ils étaient Uvini, Abe, Nakamura, Tagawa Oui Adailton, qui est entré par Oumari, Mita, Higashi, Nagai Oui Arthur.

Avec ce bon affichage, le Bois de Kashima Il compte déjà 18 points en Ligue japonaise J1 et reste à la neuvième place du classement. Pour sa part, FC Tokyo il reste avec 15 points avec lesquels il a atteint ce treizième jour.

Le lendemain, l’équipe de Naoki soma fera face à Yokohama F. Marinos, Pendant ce temps, il FC Tokyo Kenta Hasegawa lui fera face Kashiwa Reysol.

Fiche techniqueBois de Kashima:Oki, Machida, Inukai, Nagato, Tsunemoto, Léo Silva (Ueda, min 85), Misao, Shirasaki (Endo, min 78), Yuta Matsumura (Juan Alano, min 66), Doi (Koizumi, min 86) et Araki (Diego Pituca, min 78)FC Tokyo:Hatano, Oumari (Uvini, min.46), Morishige, Ogawa, Sodai Hasukawa, Aoki, Arthur (Adailton, min.75), Higashi (Nakamura, min.46), Mita (Abe, min.46), Nagai (Tagawa , min 68) et Diego OliveiraStade:Stade de football de KashimaButs:Machida (1-0, min.22), Yuta Matsumura (2-0, min.45) et Ueda (3-0, min.87)