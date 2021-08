Kashima Antlers décroche les trois points après avoir battu Tokushima Vortis à domicile (3-0)

15/08/2021 à 13h30 CEST

Le Bois de Kashima a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Tokushima pendant le match joué dans le Stade de football de Kashima ce dimanche. Le Bois de Kashima est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à bellmar Shonan. Du côté de l’équipe visiteuse, le Tokushima Vortis ont remporté leur dernier match de la compétition 2-1 dans leur stade contre les Crevette Osaka. Avec ce résultat, l’ensemble de Kashima est troisième, tandis que le Tokushima Vortis Il est seizième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a débuté à la Stade de football de Kashima à travers un peu de Araki quelques instants après le début du match, à la minute 5, terminant la première période avec un 1-0 à la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Kashima, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un nouveau but de Araki, complétant ainsi un doublé à 80 minutes. Après une nouvelle pièce, le score a augmenté Bois de Kashima, qui a pris ses distances en mettant le 3-0 grâce à un but de Machida juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, clôturant ainsi le match avec le résultat de 3-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Bois de Kashima qui sont entrés dans le jeu étaient Ueda, Nagaki, Endo, Arthur Caike Oui Anzaï remplacement Stum, Misao, Izumi, Est ce que je Oui Nagato, tandis que les changements dans le Tokushima Ils étaient Ichimi, Konishi, Shota Fukuoka, Nishino Oui Fujita, qui est entré pour fournir Watai, Suzuki, Fujita, Sugimori et Iwao.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Cvetinovic Oui Suzuki.

Avec cet affichage brillant, le Bois de Kashima Il compte déjà 41 points en J1 Ligue japonaise et reste à la troisième place du classement, en accès à la Ligue des champions de l’AFC. Pour sa part, Tokushima Vortis il reste avec 23 points avec lequel il a atteint cette vingt-quatrième journée.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre lui Vissel Kobé, Pendant ce temps, il Tokushima Vortis affrontera dans son fief le Rouges Urawa.

Fiche techniqueBois de Kashima :Oki, Inukai, Machida, Nagato (Anzai, min.88), Tsunemoto, Misao (Nagaki, min.75), Léo Silva, Araki, Doi (Arthur Caike, min.79), Izumi (Endo, min.79) et Stum (Ueda, min.75)Tokushima Vortis :Toru Hasegawa, Cacá, Cvetinovic, Diego, Fujita (Shota Fukuoka, min.70), Iwao (Fujita, min.84), Suzuki (Konishi, min.70), Watai (Ichimi, min.57), Nishiya, Sugimori ( Nishino, min.84) et MiyashiroStade:Stade de football de KashimaButs:Araki (1-0, min. 5), Araki (2-0, min. 80) et Machida (3-0, min. 90)