Kashima Antlers et Vegalta Sendai font match nul 1-1 et se partagent les points

20/06/2021 à 12:06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade de football de Kashima et qui a affronté le Bois de Kashima et à Vegalta Sendai il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Bois de Kashima Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Nagoya Grampus. Pour sa part, Vegalta Sendai a récolté une égalité à double sens contre le Kawasaki Frontale, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en huitième position, tandis que la Vegalta Sendai il est resté à la dix-huitième place à la fin du match.

Pendant la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Vegalta Sendai, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Nishimura à 62 minutes. Attaché le Bois de Kashima grâce à un peu de Juan Alano en 97, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant le match avec un score final de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Bois de Kashima ils sont entrés du banc Koizumi, Yuta matsumura, Shirasaki, Hayashi Oui Juan Alano remplacement Léo Silva, Araki, Est ce que je, Inukaï Oui Diego Pituca, tandis que les changements par le Vegalta Sendai Ils étaient Tawiah, Uehara, Martinus, Kato Oui Cardoso, qui est entré par Akasaki, Tomita, Sekiguchi, Ryoma kida Oui Nishimura.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Diego Pituca et Inukaï et par les visiteurs de Stojisique.

Après cette égalité en fin de match, le Bois de Kashima il a été placé à la huitième position du tableau avec 27 points. Pour sa part, Vegalta Sendai avec ce point, il a obtenu la dix-huitième place avec 14 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Kashiwa reysol, Pendant ce temps, il Vegalta Sendai jouera contre lui Rouges Urawa.

Fiche techniqueBois de Kashima :Oki, Machida, Inukai (Hayashi, min.86), Nagato, Tsunemoto, Diego Pituca (Juan Alano, min.87), Léo Silva (Koizumi, min.65), Araki (Yuta Matsumura, min.65), Doi ( Shirasaki, min.77), Stum et UedaVegalta Sendai :Stojisic, Hiraoka, Yoshino, Ishihara, Takumi Mase, Matsushita, Tomita (Uehara, min.61), Ryoma Kida (Kato, min.78), Sekiguchi (Martinus, min.62), Akasaki (Tawiah, min.61) et Nishimura (Cardoso, au moins 93)Stade:Stade de football de KashimaButs:Nishimura (0-1, min. 62) et Juan Alano (1-1, min. 97)