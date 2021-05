Kashima Antlers gagne 0-2 dans le fief de Nagoya Grampus

12/05/2021 à 14h00 CEST

le Bois de Kashima a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de mercredi dernier dans le Stade Toyota. le Nagoya Grampus est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 1-0 contre le Cerise Osaka. Du côté des visiteurs, le Bois de Kashima a gagné lors de leurs deux derniers matches de la compétition contre lui FC Tokyo dans son stade et le Yokohama à l’extérieur, 3-0 et 0-3 respectivement. Avec ce bon résultat, le set de Kashima est septième, tandis que le Nagoya Grampus il est deuxième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière positive pour l’équipe de Kashima, qui a inauguré le lumineux avec un but de Inukai à la 33e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la pause est venu le but pour lui Bois de Kashima, qui a augmenté sa distance grâce à un peu de Sugioka juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 86, mettant fin à l’affrontement avec un résultat final de 0-2.

L’entraîneur du Nagoya Grampus a donné accès à Kakitani, Soma, Morishita, Gabriel Xavier Oui Kimoto pour Yamasaki, Naruse, Mateus, Saito Oui Yonemoto, Pendant ce temps, il Bois de Kashima a donné le feu vert à Araki, Yuta matsumura, Ueda Oui Misao, qui est venu remplacer Endo, Est ce que je, Juan Alano Oui Nagaki.

L’arbitre a montré un carton jaune à Nagoya Grampus (Nakatani), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette victoire loin, l’équipe de Naoki soma s’est classée septième avec 21 points, tandis que l’équipe dirigée par Massimo Ficcadenti il a été placé à la deuxième place avec 32 points, occupant une place d’accès à l’AFC Champions League, à l’issue de la rencontre.

Le lendemain, l’équipe de Nagoya jouera dans leur fief contre le Kawasaki Frontale, Pendant ce temps, il Bois de Kashima cherchera la victoire loin de chez lui contre lui Kashiwa Reysol.

Fiche techniqueNagoya Grampus:Langerak, Maruyama, Nakatani, Yoshida, Naruse (Soma, min.56), Yonemoto (Kimoto, min.79), Inagaki, Saito (Gabriel Xavier, min.56), Mateus (Morishita, min.56), Maeda et Yamasaki (Kakitani, min 42)Bois de Kashima:Oki, Machida, Inukai, Sugioka, Tsunemoto, Diego Pituca, Nagaki (Misao, min 88), Juan Alano (Ueda, min 70), Endo (Araki, min 53), Koizumi et Doi (Yuta Matsumura, min. 53)Stade:Stade ToyotaButs:Inukai (0-1, min. 33) et Sugioka (0-2, min. 86)