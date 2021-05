Kashima Antlers gagne 5-3 à Yokohama F.Marinos et prend les trois points

15/05/2021 à 10:06 CEST

le Bois de Kashima a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 5-3 contre lui Yokohama F. Marinos ce samedi dans le Stade de football de Kashima. le Bois de Kashima Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre FC Tokyo dans son stade (3-0) et l’autre contre lui Yokohama loin de chez soi (0-3). De la part de l’équipe visiteuse, le Yokohama F. Marinos a remporté le Vissel Kobe à domicile par 2-0 et auparavant, il a également fait à l’extérieur, contre le FC Tokyo 0-3 et a eu une séquence de quatre victoires consécutives. Avec cette défaite, l’équipe de Yokohama a été placé en quatrième position après la fin du match, tandis que le Bois de Kashima est huitième.

La première équipe à marquer a été la Yokohama F. Marinos, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Onaiwu à la 25e minute. Cependant, l’équipe de Kashima a réagi au combat en faisant 1-1 avec un but de Est ce que je à la 40e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, inversant le score établissant le 2-1 au moyen d’un nouveau but de Est ce que je juste avant le coup de sifflet final, en particulier à la minute 46, terminant la première mi-temps avec un score de 2-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière imbattable pour lui Bois de Kashima, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un autre Est ce que je, obtenant ainsi un triplé à la 52e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué à la 55e minute avec un but de Araki. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réduit les distances en mettant le 4-2 par un double but de Onaiwu à la 74e minute. Cependant, l’équipe de Kashima a pris ses distances grâce à un objectif de Ueda en minute 77. L’ensemble de Yokohama avec un objectif de À la main quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90, clôturant ainsi le match avec un score final de 5-3.

Le technicien de la Bois de Kashima, Naoki soma, a donné accès au champ à Juan Alano, Ueda, Diego Pituca Oui Koizumi remplacer Est ce que je, Yuta matsumura, Shirasaki Oui Araki, tandis que du côté du Yokohama F. Marinos, Ange Postecoglou remplacé Watanabe, À la main, Ceara, Koike, Mizunuma et Iwata pour Matsubara, Marcos Junior, Ogihara, Kida, Elber Oui Hatanaka.

L’arbitre a montré un total de quatre cartons: un jaune au Bois de Kashima (Tsunemoto) et deux à Yokohama F. Marinos (Ogihara Oui Elber). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Tsunemoto (2 jaunes) par l’équipe locale.

Avec 21 points, le Bois de Kashima de Naoki soma était classée huitième du tableau général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Ange Postecoglou il a été placé à la quatrième place avec 27 points.

Le lendemain, l’équipe de Kashima jouera à domicile contre le Sagan tosu, Pendant ce temps, il Yokohama F. Marinos Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Kashiwa Reysol.

Fiche techniqueBois de Kashima:Oki, Machida, Inukai, Nagato, Tsunemoto, Léo Silva, Misao, Shirasaki (Diego Pituca, min.79), Yuta Matsumura (Ueda, min.66), Araki (Koizumi, min.90) et Doi (Juan Alano, min .66)Yokohama F. Marinos:Takaoka, Hatanaka (Iwata, min.87), Martins, Bunmathan, Matsubara (Watanabe, min.58), Ogihara (Ceará, min.58), Kida (Koike, min.58), Marcos Júnior (Amano, min.58) ), Maeda, Elber (Mizunuma, min 82) et OnaiwuStade:Stade de football de KashimaButs:Onaiwu (0-1, min.25), Doi (1-1, min.40), Doi (2-1, min.46), Doi (3-1, min.52), Araki (4-1, min.55), Onaiwu (4-2, min.74), Ueda (5-2, min.77) et Amano (5-3, min.90)