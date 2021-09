Kashima Antlers remporte trois points après avoir battu Cerezo Osaka 1-2

26/09/2021 à 10:00 CEST

Les Bois de Kashima a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Cerise d’Osaka ce dimanche dans le Stade Yanmar Nagai. Les Cerise d’Osaka voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Rouges Urawa par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Bois de Kashima a remporté dans son stade 3-1 son dernier match du tournoi contre le Crevette Osaka. Avec ce score, l’équipe d’Osaka est douzième à la fin du match, tandis que le Bois de Kashima est sixième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe d’Osaka, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Harakawa à la 58e minute. Mais plus tard, l’équipe de Kashima a égalisé grâce à un but de Ueda à la 66e minute. L’équipe visiteuse a rejoint à nouveau, qui a réussi à revenir grâce à un nouveau but de pénalité maximale de Ueda, qui a ainsi réalisé un doublé à la 82e minute, concluant la confrontation avec un résultat de 1-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, le Cerise d’Osaka de Levir Culpi soulagé Taggart, Nishikawa, Nakajima et Matsuda pour Inui, Kato, Okubo et Okuno, tandis que le technicien du Bois de Kashima, Naoki soma, a ordonné l’entrée de Ueda, Araki, Izumi, Endo et Léo Silva fournir Arthur Caike, Juan Alano, Est ce que je, Yuta matsumura et Diego Pituca.

L’arbitre a réprimandé Okubo par le Cerise d’Osaka déjà Anzaï par l’équipe de Kashima.

Avec cette victoire à l’extérieur, l’équipe de Naoki soma classé sixième avec 53 points, tandis que l’équipe dirigée par Lévir Culpi il était douzième avec 36 points à la fin du match.

Le lendemain de la compétition, le Cerise d’Osaka jouera contre lui Oita Trinita loin de chez eux, tandis que le Bois de Kashima devra faire face dans sa querelle contre le Yokohama.

Fiche techniqueCerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Seko, Nishio, Maruhashi, Matsuda, Harakawa, Okuno (Matsuda, min.85), Inui (Taggart, min.63), Sakamoto, Kato (Nishikawa, min.63) et Okubo (Nakajima, min. 63)Bois de Kashima :Oki, Machida, Sekigawa, Anzai, Tsunemoto, Diego Pituca (Léo Silva, min.84), Misao, Yuta Matsumura (Endo, min.76), Juan Alano (Araki, min.56), Arthur Caike (Ueda, min. 56) et Doi (Izumi, min.56)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Harakawa (1-0, min. 58), Ueda (1-1, min. 66) et Ueda (1-2, min. 82)