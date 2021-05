Kashiwa Reysol accueille Consadole Sapporo lors de la dix-septième journée

28/05/2021 à 12:01 CEST

le Kashiwa Reysol joue ce samedi à 12h00 son dix-septième match de la Ligue japonaise J1 contre la Consadole Sapporo dans le Stade Kashiwa Hitachi.

le Kashiwa Reysol atteint le dix-septième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir été battu 1-2 lors du match précédent contre Vissel Kobe. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 16 matchs disputés à ce jour dans la Ligue japonaise J1 et ont réussi à marquer 14 buts pour et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Sagan tosu lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de bord devant le Kashiwa Reysol. Sur les 15 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Consadole Sapporo Il en a remporté cinq et accumule un chiffre de 20 buts encaissés contre 21 en faveur.

En termes de performances à domicile, le Kashiwa Reysol a des chiffres de trois victoires et quatre défaites en sept matchs joués à domicile, ce qui indique que le Consadole Sapporo peut avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. Aux sorties, le Consadole Sapporo a un bilan de deux victoires, quatre défaites et deux nuls en huit matchs joués, ce qui signifie qu’il devra faire beaucoup d’efforts lors de la visite du stade Kashiwa Reysol si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Kashiwa Reysol et les résultats sont trois victoires et deux défaites pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Kashiwa Reysol et le Consadole Sapporo Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un 0-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’entre les Kashiwa Reysol et le Consadole Sapporo il y a une différence de cinq points. L’équipe de Nelsinho baptista il se classe à la 16e place avec 14 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs sont en douzième position avec 19 points.