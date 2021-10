Kashiwa Reysol et Vegalta Sendai se partagent les points après en avoir tiré un

10/02/2021 à 11:00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Kashiwa Hitachi et qui a affronté le Kashiwa reysol et à Vegalta Sendai il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Kashiwa reysol Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Crevette Osaka. Du côté des visiteurs, le Vegalta Sendai perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Tokushima Vortis. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en treizième position, tandis que la Vegalta Sendai il est resté à la dix-huitième place à la fin du match.

Le match a commencé du bon pied pour l’équipe de Sendai, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès de l’équipe devant le but. Togashi à la 10e minute, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a mis les tables avec un but de Kamiya à 78 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Kashiwa reysol a donné accès à Richardson, Mao Hosoya et Naoki Kawaguchi pour Cabot, Toshima et Matheus Savio, Pendant ce temps, il Vegalta Sendai a donné accès à Nishimura, Tomita, Cardoso, Hiraoka et Hachisuka pour Togashi, Matsushita, Akasaki, Sekiguchi et Ishihara.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Vegalta Sendai il se situait à la dix-huitième place du tableau avec 23 points. Pour sa part, Kashiwa reysol Avec ce point atteint, il atteint la treizième place avec 34 points après le match.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à l’extérieur. Les Kashiwa reysol affrontera le Shimizu S-Pulse Pendant ce temps, il Vegalta Sendai le fera contre lui Oita Trinita.

Fiche techniqueKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Koga, Emerson Santos, Mitsumaru, Rodrigo, Shiihashi, Matheus Sávio (Naoki Kawaguchi, min.87), Ominami, Kamiya, Cristiano et Muto (Richardson, min.46)Vegalta Sendai :Slowik, Fukumori, Tawiah, Ishihara (Hachisuka, min.84), Takumi Mase, Uehara, Matsushita (Tomita, min.62), Sekiguchi (Hiraoka, min.72), Kato, Akasaki (Cardoso, min.72) et Togashi (Nishimura, min.46)Stade:Stade Kashiwa HitachiButs:Togashi (0-1, min. 10) et Kamiya (1-1, min. 78)