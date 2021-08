Kashiwa Reysol maintient le pouls de Kawasaki Frontale et laisse les leaders avec une feuille blanche

14/08/2021 à 14h00 CEST

Le Kashiwa reysol et le Kawasaki Frontale à égalité à zéro dans le match disputé ce samedi dans le Stade Kashiwa Hitachi. Le Kashiwa reysol Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Vissel Kobé loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Bois de Kashima dans leur stade (2-1). Du côté des visiteurs, le Kawasaki Frontale il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Oita Trinita loin de chez soi et le Nagoya Grampus à l’extérieur, par 0-2 et 0-4 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est quatorzième, tandis que le Kawasaki Frontale Il est resté leader de la Ligue japonaise J1.

Au cours de la première période du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde mi-temps, ni le Kashiwa reysol ni lui Kawasaki Frontale ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Kashiwa reysol a donné accès à Toshima Oui Takahashi pour Shiihashi Oui Cabot, Pendant ce temps, il Kawasaki Frontale a donné le feu vert à Avoir miyagi, Ton Oui Kento Tachibanada pour Hasegawa, Détester Oui Wakisaka.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Kamijma et carton rouge à Kamijma (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Hasegawa Oui Avoir miyagi.

Avec 62 points, le Kawasaki Frontale maintient le leadership de la J1 Ligue japonaise, en position d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, à l’issue du match, tandis que le Kashiwa reysol il a été placé à la quatorzième place avec 24 points.

Le lendemain le Kashiwa reysol sera mesuré avec le Sagan tosu, tandis que l’équipe Kawasaki jouera son match contre le Sanfrecce Hiroshima.

Fiche techniqueKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Kamijma, Koga, Emerson Santos, Shiihashi (Toshima, min.60), Richardson, Takahashi, Mitsumaru, Muto (Takahashi, min.66), Cristiano et Pedro RaulKawasaki Frontale :Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato, Yamane, João Schmidt, Wakisaka (Kento Tachibanada, min.78), Hatate (Tono, min.78), Ienaga, Hasegawa (Ten Miyagi, min.59) et Leandro DamiãoStade:Stade Kashiwa HitachiButs:0-0