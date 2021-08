Kashiwa Reysol remporte la victoire à domicile contre Yokohama (2-1)

29/08/2021 à 14h00 CEST

Les Kashiwa reysol a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Yokohama ce dimanche dans le Stade Kashiwa Hitachi. Les Kashiwa reysol est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Tokushima Vortis. Du côté de l’équipe visiteuse, le Yokohama remporté dans leur stade 3-1 leur dernier match de la compétition contre les Crevette Osaka. Avec cette défaite, le Yokohama a été placé en dix-neuvième position à la fin de la partie, tandis que le Kashiwa reysol est quatorzième.

La première équipe à marquer a été la Kashiwa reysol, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de Segawa à la minute 29. L’équipe visiteuse a mis les tables à travers un objectif de Watanabe à 33 minutes, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-1.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour traverser le filet de son rival avec un but de Christian à 71 minutes. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Kashiwa reysol qui sont entrés dans le jeu étaient Rodrigue, Mihara, Takahashi et Takahashi remplacement Mao Hosoya, Richardson, Naoki Kawaguchi et Ominami, tandis que les changements dans le Yokohama Ils étaient Ogawa, Maejima, Felipe Vizeu et Hakamata, qui est entré pour remplacer Arthur, Maguinho, Watanabe et Takagi.

L’arbitre a montré un total de trois cartons : un carton jaune au Kashiwa reysol, spécifiquement à Segawa et un à Yokohama (Inoha). De plus, il y avait un carton rouge pour Tatsuki seko par l’équipe visiteuse.

Avec cette défaite, après la fin du duel, le Yokohama il a été placé à la dix-neuvième position du tableau avec 18 points. Les Kashiwa reysol, quant à lui, a atteint la quatorzième place avec 30 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Tokyo, Pendant ce temps, il Yokohama jouera contre lui Rouges Urawa.

Fiche techniqueKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Kamijma, Koga, Ominami (Takahashi, min.87), Toshima, Richardson (Mihara, min.84), Cristiano, Mitsumaru, Naoki Kawaguchi (Takahashi, min.87), Segawa et Mao Hosoya (Rodrigo, min.83)Yokohama :Brodersen, Hogang, Gabriel, Inoha, Yasunaga, Arthur (Ogawa, min.54), Maguinho (Maejima, min.73), Takagi (Hakamata, min.87), Tatsuki Seko, Matsuo et Watanabe (Felipe Vizeu, min.74 )Stade:Stade Kashiwa HitachiButs:Segawa (1-0, min. 29), Watanabe (1-1, min. 33) et Cristiano (2-1, min. 71)